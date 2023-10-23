世界看見台灣 亞東醫院4度赴貝里斯義診

亞東醫院多年在中美洲友邦貝里斯提供義診，今年10月組腎臟內科、眼科、腫瘤科義診團，第四度前往貝里斯義診，提供腎臟內科門診、腫瘤化學治療諮詢、白內障、眼翳與兒童針眼手術服務，義診團已於10月20日圓滿完成使命，讓世界看見台灣推動醫療援助與人道外交的典範。

亞東醫院指出，此次義診在貝里斯最大的三級醫院Karl Heusner Memorial Hospital提供腎臟內科門診與腫瘤化學治療流程改善及諮詢；眼科團隊則在鄰近的Belize Council for the Visually Impaired，提供白內障、眼翳與兒童針眼手術服務。

由於義診團在出發前已充分評估當地現況與需求，腎臟內科預備500人份的尿蛋白、尿糖試紙供就診民眾即時檢測，協助腎臟科醫師檢測並給予適當診治，並依據貝里斯需求，考察KHMH醫院與Dangriga癌症中心的化療運作與服務流程，提供台灣的專業建議；博士倫公司則出借超音波乳化儀等手術儀器與器械等，讓亞東醫院在義診期間為40位病患開眼科手術。

眼科何威廷醫師表示，白內障手術讓病患視力立即改善，很高興能幫助貝國病患重獲光明；腎臟內科吳泓彥醫師則說，預防早期腎病惡化至末期須要多個專業團隊共同照護，但當地的醫療人員短缺，導致醫師難以應對更多的患者，也是當地目前面臨的挑戰之一。