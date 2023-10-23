千處行人事故熱點路口 王國材：697處送上改善計畫

倡議行人安全，民團推動擦拭道路反光鏡活動，6年來全台擦了2萬6000餘鏡子。交通部長王國材今天說，這是公私部門協力守護交安的示範，人人可為交安貢獻心力。他也說，日前盤點千處行人事故熱點路口，地方已有697處送上改善計畫，持續朝2030行人事故減少50%、交通事故30%，以及長期零死亡目標前進。

關注反光鏡清潔，提倡行人路權，國際青年商會中華民國總會指出，2018年起，推動「擦亮世界的角落」活動，與在地社區共同擦拭路口反光鏡，讓反光鏡保持光亮，發揮功效，守護道路交通安全。

青商會今年攜手交通部，以「擦亮轉角安全，守護行人路權」為題舉辦活動，今天下午於交通部召開記者會。青商會總會長林鼎鈞致詞表示，此次活動吸引全台151個青商會分會、7000名會員參與，海內外青年共同擦拭反光鏡，同時提醒駕駛關注智慧交通安全的三角牌，並籲駕駛尊重行人權益。

王國材致詞表示，2018年起，青商會在全台擦了2萬6000多面反光鏡，把愛心傳到世界角落，最大意義就是示範公私部門合作，共同維護交通安全。

談到守護行人路權，他說，這是交通部一年來重要活動，包括不停讓行人重罰6000元、違規記點3點、參與道安講習等；他發現在號誌路口已有成效，顯然執法見效，但無號誌路口未停讓仍較多，已和警政署談過要繼續宣導，持續加強。

王國材強調，行政院會日前通過「行人交通安全政策綱領」，交通部盤點出1000處行人事故熱點路口，地方已有697處送上改善計畫。他也說，感謝總統蔡英文、行政院長陳建仁支持，上至政院，跨部會動員，中央地方共同協力，否則原本要動起來有困難，交通部也會完成該做的事，目標2030行人事故減少50%、交通事故30%，長期零死亡目標。