快訊

月薪僅八萬日幣 他美碩士、日博士雙頭銜卻成「高學歷難民」

章子怡、汪峰離婚傳「男方出軌嫩模」 陸網更吃驚：兩人啥時有兒子了？

快買！高CP值590元Type-C版EarPods蘋果官網上架 1原因大勝1.8萬元耳機

千處行人事故熱點路口 王國材：697處送上改善計畫

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材。記者周彥妤／攝影
交通部長王國材。記者周彥妤／攝影

倡議行人安全，民團推動擦拭道路反光鏡活動，6年來全台擦了2萬6000餘鏡子。交通部長王國材今天說，這是公私部門協力守護交安的示範，人人可為交安貢獻心力。他也說，日前盤點千處行人事故熱點路口，地方已有697處送上改善計畫，持續朝2030行人事故減少50%、交通事故30%，以及長期零死亡目標前進。

關注反光鏡清潔，提倡行人路權，國際青年商會中華民國總會指出，2018年起，推動「擦亮世界的角落」活動，與在地社區共同擦拭路口反光鏡，讓反光鏡保持光亮，發揮功效，守護道路交通安全。

青商會今年攜手交通部，以「擦亮轉角安全，守護行人路權」為題舉辦活動，今天下午於交通部召開記者會。青商會總會長林鼎鈞致詞表示，此次活動吸引全台151個青商會分會、7000名會員參與，海內外青年共同擦拭反光鏡，同時提醒駕駛關注智慧交通安全的三角牌，並籲駕駛尊重行人權益。

王國材致詞表示，2018年起，青商會在全台擦了2萬6000多面反光鏡，把愛心傳到世界角落，最大意義就是示範公私部門合作，共同維護交通安全。

談到守護行人路權，他說，這是交通部一年來重要活動，包括不停讓行人重罰6000元、違規記點3點、參與道安講習等；他發現在號誌路口已有成效，顯然執法見效，但無號誌路口未停讓仍較多，已和警政署談過要繼續宣導，持續加強。

王國材強調，行政院會日前通過「行人交通安全政策綱領」，交通部盤點出1000處行人事故熱點路口，地方已有697處送上改善計畫。他也說，感謝總統蔡英文、行政院長陳建仁支持，上至政院，跨部會動員，中央地方共同協力，否則原本要動起來有困難，交通部也會完成該做的事，目標2030行人事故減少50%、交通事故30%，長期零死亡目標。

王國材會後受訪重申，反光鏡大部分位在無號誌入口、郊區道路或山區道路轉彎處，作用是為看見來車，維護單位都有定期保養機制。他肯定青商會，6年來推動活動，幫忙擦拭也具示範效果，公私部門共同維持交通安全，彰顯人人都可為交安貢獻一份力量。

交通部今天與青商會舉行記者會。記者周彥妤／攝影
交通部今天與青商會舉行記者會。記者周彥妤／攝影

反光鏡 交通部長

延伸閱讀

遠航總部拆除張綱維率人砸蛋抗議 王國材：拖很久很皮

基捷將核定 基市府：配合場站路線都計變更、用地取得

普悠瑪、太魯閣退出東部？王國材：彰化到花蓮、花蓮到台東持續服務

交通安全基本法效法日本 王國材：道安以人為本

相關新聞

台鐵員工恐掀離退潮 王國材喊話「獎金4.4個月未來領更多」

台鐵局明年掛牌台鐵公司，恐掀離退潮。交通部長王國材今天喊話，交通部其他3個國營公司，經營有成，且每年獎金4.4個月，台鐵...

今年暖冬機率高！彭啟明：強冷氣團要等12月「厚被子可準備了」

天氣風險公司總經理彭啟明中午在Yahoo! tv彭博士觀風向節目中指出，根據美國預測冬天天氣，不論美國或亞洲天氣恐為暖冬...

嘉市兩家麥當勞相繼熄燈 網友分析這些原因…

嘉義市嘉年華影城、家樂福的麥當勞先後傳出結束營業，令許多嘉義人錯愕，但不止嘉義市，全台各地也陸續傳出關店，像台中、墾丁等...

2030全面禁塑？民眾認難推行 傳統市場：阻卻消費者上門

環境部曾表示要在2030年全面禁塑，但在今年8月資源循環辦公室又透露，禁限用不再是唯一方向。對於塑膠袋使用量最大的傳統市...

脊椎神經壓迫背臀肢體麻木疼痛無力 新式微創手術有解

許多60歲以上民眾因退化、骨刺壓迫等造成背部、臀部、下肢疼痛或麻木無力等症狀，甚至40多歲就出現腰椎多重狹窄，相關手術有...

讓長輩吃好、吃滿 苗栗為恭醫院營養師公布4原則

今天是重陽節，苗栗縣頭份市為恭紀念醫院營養科總技師張曦勻今天公布「吃得下」、「吃得夠」、「吃得對」，及「吃得巧」原則，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。