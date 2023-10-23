旅宿業擬開放移工 王國材重申月底提方案
旅宿業頻喊缺工，爭取開放雇用外籍移工，交通部與勞動部討論開放外籍移工初步規畫方案。交通部長王國材今重申，勞動部照顧國內就業市場，以中高齡就業、婦女優先，兩部會面對問題不同，交通部予以尊重，預計月底提出方案。
媒體詢問，旅宿業爭取開放外籍移工充實短缺人力，勞動部態度似乎不是很正向？王國材受訪表示，這一年來，接獲業者陳情缺工，尤其房務、清潔工職務，交通部也擬出方案，而勞動部基於照顧國內就業市場，希望中高齡就業、婦女優先，交通部予以尊重。
王國材說，交通部預計月底提出方案，針對勞動力短缺來源分析討論，若勞動部認為可行，會提到國外勞動力諮詢小組討論，目前各自面對問題不一樣，予以尊重，也會理性討論。
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