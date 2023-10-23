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類風濕性關節炎症狀多變 年增近5千患者好發青壯

中央社／ 台北23日電

台灣年增近5000名類風濕性關節炎患者，以正值事業上升期的青壯年族群最多。醫師提醒，類風濕性關節炎患者須長期仰賴治療，患者症狀多變、用藥狀況不一，整合資源刻不容緩。

衛生福利部統計，全台約有20萬名類風濕性關節炎患者，人數持續增長，為風濕免疫疾病大宗。中華民國風濕病醫學會理事長鄭添財今天透過新聞稿分享，類風濕性關節炎好發於30至50歲女性，病程發展快速。

鄭添財表示，近85%患者會於發病2年內出現關節腫脹、疼痛，同時因全身性慢性發炎，所有器官都可能受影響。類風濕性關節炎患者過往使用傳統化學藥物，但僅能緩解症狀，隨著醫療技術進步，因為生物製劑出現，提供患者更多元的選擇。

鄭添財提到，類風濕性關節炎症狀複雜，即使是使用同種治療方式，也可能在效果、副作用表現上有很大的差異，加上疾病不可逆、無法痊癒，患者在治療過程中更需要仰賴醫師及藥物的幫助，期待能有更好的醫療資源。

因為類風濕性關節炎症狀多變、每名患者發病程度不同，更需要整合各界資源，讓患者能積極面對治療過程中的每一步。鄭添財表示，樂見藥廠聯手組成策略聯盟，共同推動多項病患支持、市場行銷以及醫藥學術活動，提供全台病患更完善用藥計畫。

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