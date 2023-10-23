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台鐵員工恐掀離退潮 王國材喊話「獎金4.4個月未來領更多」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材。記者周彥妤／攝影
交通部長王國材。記者周彥妤／攝影

台鐵局明年掛牌台鐵公司，恐掀離退潮。交通部長王國材今天喊話，交通部其他3個國營公司，經營有成，且每年獎金4.4個月，台鐵員工短期是否要為6+1離退，因留下未來可領更多；他也請台鐵局長杜微本周起和員工溝通，讓大家對台鐵公司未來有信心，薪資福利等會比現在好。

台鐵公司明年改制掛牌，員工預告恐掀離退潮；據台鐵日前公布的優退離方案中，確定明年1月優退離，可以領6+1個月，2月可領6個月，之後每月遞減，7月後就不再有優退離方案。

談到台鐵離退潮，王國材今天受訪表示，有些員工考慮6+1優退方案，他在3個月前和台鐵局長杜微討論過，今年鐵路特考預計分發8、900位，屆時會訓練補齊。

王國材說，交通部其他3個國營公司，經營有成，且每年獎金4.4個月，台鐵員工短期是否要為6+1離退，因留下未來可領更多；他也請杜微本周起和員工展開溝通，讓大家對台鐵公司未來有信心，留下來一起打拼，包括薪資福利會比現在好。

媒體詢問，被稱為「選舉捷運」的汐東線，新北本周招標地方擔憂選後遙遙無期。王國材說，汐東線、基隆捷運從汐止區公所到樟樹灣會共線，等於和基隆捷運一起建好，10月20日限期工程招標流標，就看後續招標狀況，但決定一定要蓋的。

對於捷運建設交通黑暗期，他說，汐止地區本來道路壅塞，地方政府有交維計畫，由建設單位提交後審查，透過大家努力，把衝擊降到最低。

台鐵 基隆捷運 王國材

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