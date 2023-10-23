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豬心臟移植第二例 仍未有排斥反應

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
豬心臟移植的第2名病友，目前恢復進度良好，但上一位病友在術後2個月就離世，因此還要再觀察。（影片截圖）
豬心臟移植的第2名病友，目前恢復進度良好，但上一位病友在術後2個月就離世，因此還要再觀察。（影片截圖）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

心臟能否成為人類移植器官的新選擇？外媒報導，第二例接受豬心臟移植的病友法奇德在手術完1個月後，仍沒有排斥反應，狀況還不錯。不過豬心臟移植的首位病友在術後2個月後便因病情惡化而過世，由於美國等國都有心臟移植短缺的問題，醫界都期待豬器官移植能成為新的替代選項。

1個月狀況還行

根據《鹽湖城電視台》報導，住在美國馬里蘭州的男子法奇德在1個月前接受換心手術，將豬的心臟移植進體內，根據馬里蘭大學附設醫院釋出的影片顯示，他的復原狀況不錯，且在復健時，身旁的物理治療師威爾斯還鼓勵他要笑口常開、保持心情愉悅。

58歲的法奇德因為心臟壞死，加上因為有其他身體問題，因此無法進行傳統換心手術，馬里蘭大學因此決定幫他換上豬心臟，也成為全世界第2例換豬心臟的病友。影片中法奇德雖因肺活量不足顯得氣喘吁吁，但還是努力做著物理治療師要求的動作，並擠出一抹微笑。

盼豬器官補移植短缺

馬里蘭大學醫學院去年3月進行了世界首例換豬心臟移植手術，是57歲的男性貝內特，他在1月移植完後，過了兩個月因病情惡化而去世，不過班奈特的兒子大衛說，他希望父親的器官移植案例可以是好的開始，《英國廣播公司》也提到，器官移植在世界上普遍短缺，以豬進行器官移植仍然有探索的空間。

美國目前每天平均有17人因為等不到心臟移植而死亡，有超過10萬人還在等待清單上，心臟移植平均的等待時間將近500天，一般的開心手術約需3個月恢復期。過去醫學界雖曾將豬腎臟移植到人體，但後來病人病況卻急轉直下腦死。

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