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2030全面禁塑？民眾認難推行 傳統市場：阻卻消費者上門
環境部曾表示要在2030年全面禁塑，但在今年8月資源循環辦公室又透露，禁限用不再是唯一方向。對於塑膠袋使用量最大的傳統市場攤商來說，禁塑反而降低他們的成本，也降低消費者上門的意願。
針對2030年全面限塑，鳳山五甲國宅市場曾姓攤商表示，依台灣婆婆媽媽的習慣，很難徹底執行，先前他為了鼓勵民眾自備器具來購買豆漿，降價5元。一開始很多婆媽都會帶著鐵鍋、保溫瓶來裝，後來嫌重，改用耐高溫塑膠袋來裝，最後還是用老闆的杯裝，那5塊便宜也不貪了。
曾姓攤商認為政府限塑是好意，他個人雖然樂觀其成，但覺得以做生意角度來說，有錢賺才是重點，如果真能推動禁塑，對他們來說也是省下不少成本，畢竟現在塑膠袋、紙杯價格越來越貴。
而隔壁賣小吃的林小姐則表示，牛肉麵湯湯水水，還有小菜，很難不用塑膠袋，就算用紙盒、碗，成本高最後還是轉嫁給消費者。但一漲價，消費者就考慮買別家，況且就算用紙碗，蓋子還是塑膠的。
林姓攤商還建議，禁塑要罰應該要罰消費者而不是商家，就像先前飲料店禁塑，罰的是商家，逼得商家只好漲價，變相處罰消費者。乾脆明文規定限制消費者使用塑膠袋，再加上好的配套措施，這樣才能改變風氣。
前來買菜的朱姓家庭主婦則表示，多年前就開始使用環保袋，即便裝魚、肉會用塑膠袋，她也會盡量重複使用，但要全面禁用，個人認為有些難度。
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