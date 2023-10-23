醫療工會要求合理護病比 蔡壁如提親身經驗：加薪無法改變醫護現況

台灣醫療工會聯合會發起「醫療勞權大遊行」，衛福部宣布要規畫「夜班」給額外四至五成加給，曾任台大醫院急診室護理師20多年的民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如今天說，民進黨從來不思考如何讓護病比合理，衛福部只會提出「夜班加薪」，完全無助改善現況，只是為了選舉滅火。

蔡壁如說，台灣醫護人員長期不足，護病比高到嚇人，「有護理師執照的護理人員，寧願轉行也不做這行，民進黨的衛福部高官們知道原因嗎？」她說夜班加薪了，那日班呢？健保總額專款專用難道不會有排擠，衛福部這樣做是為了加深院內對立嗎。

她說長期護理人力不足，在護理人員內有一種排班，被戲稱為「花花班」。護理人員常常是上完夜班接著上日班，或幾個日班後再接連著夜、日班，甚至有人三天內就上完三個排班，這叫「花花班」。

「我就是長期排花花班的當事人，這就是我的經驗。大家都有家庭，大家也都要顧好自己的健康。讓任何人連續上這樣的花花班，保證三天後你都會忘記今天是幾月幾號。我們是醫護人員第一線，如果我們連自己的健康都顧不好，怎麼顧病人健康！」蔡壁如痛批衛福部為了選舉才提出夜班加薪政策，又刻意製造日夜班對立，她認為補足醫護人力才是重點。

蔡壁如說，疫情期間站在第一線和確診者接觸的是護理人員，學弟妹們一個接一個染疫後，只能靠僅存的學弟妹有家不能歸的繼續奮戰，雖然艱辛，但救病扶傷是他們的天職，當時有大量的退休醫護返回崗位。

蔡壁如表示，高官說要用「健保總額專款專用」補助夜班護理人員，她說夜班護理人員很辛苦，日班的和藥師也辛苦，只給夜班護理人員津貼，是要加深院內的對立嗎？