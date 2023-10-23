快訊

朱學恒被依強制猥褻起訴！呂秋遠：追訴期20年 最重可能要入獄服刑

松葉蟹快沒得吃了？數十億隻「離奇消失」專家披露可能原因

看起來很健康為何突然猝死？醫曝「恐怖特點」幾無症狀 日常這樣做避免心血管疾病措手不及　

醫療工會要求合理護病比 蔡壁如提親身經驗：加薪無法改變醫護現況

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
曾任台大醫院急診室護理師20多年的民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如表示，民進黨從來不思考如何讓護病比合理。圖／本報資料照片
曾任台大醫院急診室護理師20多年的民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如表示，民進黨從來不思考如何讓護病比合理。圖／本報資料照片

台灣醫療工會聯合會發起「醫療勞權大遊行」，衛福部宣布要規畫「夜班」給額外四至五成加給，曾任台大醫院急診室護理師20多年的民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如今天說，民進黨從來不思考如何讓護病比合理，衛福部只會提出「夜班加薪」，完全無助改善現況，只是為了選舉滅火。

蔡壁如說，台灣醫護人員長期不足，護病比高到嚇人，「有護理師執照的護理人員，寧願轉行也不做這行，民進黨的衛福部高官們知道原因嗎？」她說夜班加薪了，那日班呢？健保總額專款專用難道不會有排擠，衛福部這樣做是為了加深院內對立嗎。

她說長期護理人力不足，在護理人員內有一種排班，被戲稱為「花花班」。護理人員常常是上完夜班接著上日班，或幾個日班後再接連著夜、日班，甚至有人三天內就上完三個排班，這叫「花花班」。

「我就是長期排花花班的當事人，這就是我的經驗。大家都有家庭，大家也都要顧好自己的健康。讓任何人連續上這樣的花花班，保證三天後你都會忘記今天是幾月幾號。我們是醫護人員第一線，如果我們連自己的健康都顧不好，怎麼顧病人健康！」蔡壁如痛批衛福部為了選舉才提出夜班加薪政策，又刻意製造日夜班對立，她認為補足醫護人力才是重點。

蔡壁如說，疫情期間站在第一線和確診者接觸的是護理人員，學弟妹們一個接一個染疫後，只能靠僅存的學弟妹有家不能歸的繼續奮戰，雖然艱辛，但救病扶傷是他們的天職，當時有大量的退休醫護返回崗位。

蔡壁如表示，高官說要用「健保總額專款專用」補助夜班護理人員，她說夜班護理人員很辛苦，日班的和藥師也辛苦，只給夜班護理人員津貼，是要加深院內的對立嗎？

蔡壁如 衛福部

延伸閱讀

傳柯文哲、侯友宜昨會面 朱立倫沒否認：不會主動透露

藍白基層先合！ 蔡壁如為國民黨立委參選人站台 兩位媽媽合抱林家興

朱立倫談藍白合 他：不是淘汰賽最後能組最強團隊

影／深化藍白合蔡壁如要與盧秀燕合掛看板 蔡其昌、劉燈鐘說話了

相關新聞

賈新興：周五起東北季風增強水氣增 這天全台下雨

北部天氣回溫，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，本周天氣穩定晴朗，但中南部位於背風處，汙染物易累積。...

乘客飛回國行李還在日本關西機場 星宇：今安排載回寄還旅客

星宇航空昨JX823航班從日本關西機場飛回桃園國際機場，乘客飛抵桃機，但行李卻還在日本，未裝載上機。星宇航空表示，因日本...

今起回暖高溫上看30度 周五天氣再轉不穩又轉涼

東北季風減弱，中央氣象署指出，周三前各地天氣穩定，北台灣、花東高溫28至30度、中南部30度；各地低溫21至24度，早晚...

後市場稽查新北「白蝦仁」驗禁藥 食藥署：罰6萬

衛福部食藥署今公布112年7-8月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果，稽查各類市場、餐廳、大賣場的禽畜水產品，抽樣檢驗...

台南老翁天天喝牛肉湯 醫驚見2.5公分息肉驗出「早期大腸癌」

根據衛福部統計，台灣每31分鐘14秒就有1人罹患大腸癌，發生人數連續15年位居第1名。除了跟遺傳有關，不健康的飲食也可能增加大腸癌風險。醫師分享，曾遇過一名三高患者每天早上喝牛肉湯，照大腸鏡鏡驚見2.5公分息肉，才發現是「早期大腸癌」。

當兵染菸癮74歲老翁成功戒菸 國健署:長者吸菸死亡率增

吸菸有害身體健康，而老年人吸菸危害更大，死於心臟病的風險較不吸菸者高約60%、死亡率則增加83%。78歲的許老師，當兵時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。