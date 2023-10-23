環團要求加速全面禁用塑膠袋 攤商小吃店買菜族都罵
環團稱民調民眾近9成8「支持全面禁用一次用」購物用塑膠袋，還要求環境部擴大加快禁用速度與力道、全面禁用一次用購物袋。不過台南隨處可見的傳統市場、攤販、小吃店得知消息怨聲載道，菜籃族更是罵聲四起。
「難道要我們回頭用草繩綁青菜？荷葉包豬肉給客人嗎？」台南新化市場攤販們抱怨說，考量傳統市場消費習慣、客人方便最重要，不用幾十年來習慣的塑膠袋，請政府告訴我們要用什麼容器？「那些環保團體的人有到市場買過菜嗎？」
永康中華路市場小吃、攤商都提供塑膠袋。大家也都問同樣的問題。林姓小吃店老闆娘說，她賣的熟食、湯品，外帶如果不用耐熱塑膠袋，客人就要自備容器，「目前政府也沒有辦法強制民眾、只要求攤商，做得到嗎？」
知名牛肉湯業者表示，目前相關政策政府「完全沒有配套措施」，只是像選舉政見那樣子宣布哪一年要完成，他們業者也不知道要怎麼配合，推出以後一定無所適從，「難道上門的客人要外帶一定要自備保溫鍋嗎？」如果政府要強行推動，一定會引起全面反彈。
楊姓主婦說，不知道9成8「支持全面禁用一次用」購物用塑膠袋的民調是怎麼做的，那些擬定政策的人，有實地到基層看過嗎？沒有好用的環保保裝容器替代，就不該禁用塑膠袋。
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