今起回暖高溫上看30度 周五天氣再轉不穩又轉涼

古時迷信，做什麼事都要選日看時，買菜要看日子，也是有根據的。菜農指出，節慶行情是賣菜價格最好的時候，當然也是消費者採買最貴的時節。在沒有颱風、豪雨等外在環境影響下，一周七天，周一休市，庫存都空了，批發商、盤商就會積極、大量採買，所以，批發市場價格周二最貴，小販買得貴，零售當然也會賣得貴，周二採買最不划算，那何時划算？菜農直指「這兩天」，想省荷包，跟著市場脈動，是有技巧可循的。

2023-10-23 08:00