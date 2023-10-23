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今起回暖高溫上看30度 周五天氣再轉不穩又轉涼

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風減弱，中央氣象署指出，周三前各地天氣穩定，北台灣、花東高溫28至30度、中南部30度；各地低溫21至24度，早晚偏涼。周五起，東北季風增強，華南雲雨區影響，溫度明顯下降，各地天氣轉不穩、轉涼，高溫降2、3度，低溫大致不變。

中央氣象署上午舉行天氣說明會記者會。預報中心課長林秉煜表示，今天東北季風減弱，溫度回升1至2度，預估北台灣、花蓮地區高溫28度；中南部、台東地區高溫30度；留意早晚偏涼，各地低溫21至24度。降雨型態方面，今天僅東半部地區、恆春半島零星降雨。

林秉煜指出，周三前，整體天氣大致穩定，僅東半部地區、基隆北海岸局部零星降雨，以及中南部山區留意午後雷陣雨。另外，各地早晚稍涼，中南部暖熱、紫外線指數偏高，且周三前中南部空氣污染指數相對不佳。

周四水氣增多，東半部局部降雨，大台北、馬祖地區下雨機率也比周三前提升，東半部、恆春半島有零星降雨。

周五起，天氣明顯轉變，至周日前，東北季風增強，加上華南雲雨區東移，各地天氣轉趨不穩，溫度也略降，中南部零星降雨；澎金馬降雨機率明顯；北台灣、東半部地區局部降雨，中南部也有零星降雨。

東北季風 高溫

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