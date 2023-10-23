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台南老翁天天喝牛肉湯 醫驚見2.5公分息肉驗出「早期大腸癌」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台南老翁每天早餐必喝牛肉湯，檢查竟發現「早期大腸癌」。圖片來源／canva
一名台南老翁每天早餐必喝牛肉湯，檢查竟發現「早期大腸癌」。圖片來源／canva

根據衛福部統計，台灣每31分鐘14秒就有1人罹患大腸癌，發生人數連續15年位居第1名。除了跟遺傳有關，不健康的飲食也可能增加大腸癌風險。醫師分享，曾遇過一名三高患者每天早上喝牛肉湯，照大腸鏡鏡驚見2.5公分息肉，才發現是「早期大腸癌」。

肝膽腸胃科醫師陳炳諴近日在節目《醫師好辣》中分享，一名60多歲、罹患三高的台南老翁，平時每天早餐一定要喝牛肉湯，最後因胃食道逆流來看診。陳炳諴建議做大腸鏡，但老翁不願意，於是先做了「糞便潛血」檢查。

不料，糞便潛血檢查結果呈現陽性，陳炳諴趕緊安排老翁做大腸鏡檢查，果真在內部約30公分處，發現一大顆2.5公分的息肉，「我們把它切掉後，檢驗出上面其實是早期大腸癌，在黏膜層。」老翁幸運地在早期就發現問題並治療，醫師建議後，老翁也開始減少肉食和紅肉量的攝取。

針對肉食的攝取，急診科醫師柯世佑補充，「紅肉真的問題不小，尤其是從很年輕就開始吃，吃很久的話。」他曾遇過一名42歲患者，懷疑是盲腸炎而到醫院掛急診，患者表示肚子已經痛5天，但柯世佑認為盲腸炎理論上24小時內破掉、爛掉，患者早就痛到不能動了。

柯世佑當下幫他觸診指壓，確實有腹膜炎的情形，立即安排電腦斷層後發現，「小腸整個阻塞脹大，且靠近盲腸迴盲瓣附近疑似有一顆腫瘤」，會診大腸直腸科後，發現真的是大腸癌，而且涉及肌肉層，幸好旁邊淋巴沒有轉移。進一步詢問才得知，這名患者家中有大腸癌病史，可見飲食習慣會受家族的影響，從小跟著吃，沒想到42歲就得大腸癌。

大腸癌 牛肉湯 腫瘤

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