賈新興：周五起東北季風增強水氣增 這天全台下雨
北部天氣回溫，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，本周天氣穩定晴朗，但中南部位於背風處，汙染物易累積。周五起東北季風增強，周六深夜起至下周日水氣增多，下周日午後各地有局部短暫陣雨。
未來10天天氣，賈新興指出，台北今起回溫，高溫約28、29度，明天到周四及31日至11月1日，天氣穩定晴朗，但中南部位於背風處，汙染物易累積。明天到周四午後山區有零星短暫雨。
賈新興指出，周五東北季風增強，新竹以北及宜蘭轉有局部雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨 。台北高溫約降2-3度，白天27、28度，低溫20、21度，空曠地區約19度。周六深夜起至下周日水氣增多各地有雨。
賈新興指出，周六苗栗以北及宜花東有局部雨，午後山區亦有零星短暫雨。周六深夜起至下周日水氣增多， 下周日午後各地有局部短暫陣雨。下周一桃園以北及東北角有局部雨，午後山區有局部短暫雨。下周二至下周三天氣穩定，午後山區有零星短暫雨。但後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。
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