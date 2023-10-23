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本周把握好天氣 吳聖宇：周五起東北季風增強雨區擴大

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
本周把握好天氣，周五起東北季風增強，北部東北部降溫且雨區擴大。本報資料照片
本周把握好天氣，周五起東北季風增強，北部東北部降溫且雨區擴大。本報資料照片

把握好天氣，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，周四前除東半部有局部短暫陣雨，西半部天氣相對穩定，周五、周六東北季風增強，水氣增多，迎風面降雨增加，下周日有低壓鋒面通過機會，降雨範圍可能更大，甚至擴及中南部。

吳聖宇指出，今起到周四受高壓迴流偏東風影響，水氣有逐日減少趨勢，東半部有局部短暫陣雨，西半部天氣相對穩定，不過位於背風面，空氣品質比較差。

溫度方面，北部、東半部高溫大致在27-29度左右，中南部比較熱一點，高溫可到30-32度，夜晚清晨各地低溫在23-26度，中北部局部空曠地區可能降到20度上下。

吳聖宇指出，周五到周六下一波東北季風增強，中層從大陸華南向東移出水氣增多，迎風面北部、東半部降雨也會再度增加，有局部較大雨勢發生的機會，中南部山區也會有短暫陣雨，平地則是雲量增多，大致還是多雲天氣為主。

下周日到下周一之間有低壓鋒面建立在台灣附近並向東移動，北部、東半部降雨可能會更明顯，甚至中南部平地都有些局部降雨機會，天氣較不穩定，但影響程度有多大還要觀察實際低壓鋒面建立的位置，越偏東則影響會越小。

吳聖宇指出，東北季風增強後，周五開始到周末期間，北部、東半部溫度又會下降轉涼，高溫可能降到23-25度，中南部受影響較小，高溫仍有28-30度，低溫變化不大，中部以北、東半部可能降到21-23度，局部區域有機會降到20度或以下，南部低溫維持在23-25度左右，冷空氣還是不夠強，想要更進一步降到更低的溫度可能還要再等等了。

高溫 東北季風

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