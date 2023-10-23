東北季風減弱 北部東北部回溫高溫29度 西半部汙染物易累積

受東北季風持續減弱影響，中央氣象署指出，今天北台灣氣溫再回升，北部及東半部高溫可達26至29度，中南部在31度左右，西半部日夜溫差稍大；西半部位於背風側，汙染物稍易累積，中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」。

氣象署指出，今天天氣普遍為較為舒適到有點熱，各地低溫約21到24度，西半部日夜溫差稍大。迎風面降雨機率仍高，東半部及基隆北海岸易出現短暫雨，今晚至明晨東半部沿海有局部較大雨勢發生機率，西半部多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

氣象署提醒，夜晚清晨中南部易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路人要注意安全。

今天空氣品質要注意，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏則為「橘色提醒」等級。