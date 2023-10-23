用藝術護眼！新北兒童護眼彩繪 梵谷、珍珠奶茶入畫

藝術也可以護眼！新北市政府教育局與衛生局為了促進新北市學童視力健康，結合遠東集團徐元智先生紀念基金會、亞東醫院、亞東科技大學及國立陽明交通大學，2021年起攜手推出「我一起刪惡視力5173240」系列活動。昨天別出心裁地在台北遠東通訊園區舉辦「兒童護眼彩繪活動」，吸引數百位國小學生與家長、老師參加，一邊彩繪、一邊吸收護眼知識。

擔任彩繪活動評審的新北市教育局副局長歐人豪表示，這三年受疫情與線上教學影響，全國國小學童裸視視力不良率提高0.74%，新北市國小學童裸視不良率僅提高0.1%，相較全國成長趨緩。有賴家長與學校一同努力。他表示，根據科學研究，孩子每周多一個小時的戶外活動，可以減少2%近視產生的機率，希望藉這次戶外彩繪活動，引領國小學生保護眼睛。

遠東集團徐元智先生紀念基金會執行長董麗貞表示，此次邀請在兒童視力保健上有豐富經驗的陽交大特聘教授劉影梅，並結合亞東紀念醫院、亞東科技大學，國際扶輪3481地區以及虹牌油漆，在新北市府教育局的指導之下舉辦「2023兒童彩繪活動」。藉由彩繪新北地標的比賽活動，鼓勵學童及家長一起到戶外作畫。

彩繪活動選在位於板橋、擁有近萬坪生態公園的台北遠東通訊園區舉辦。此一舒適並充滿綠意的環境，是園區上班族和周邊居民平日休憩放鬆的地方。參與彩繪的兒童和家長在都會森林公園中作畫，可放鬆眼睛、達到護眼保健功效。董麗貞表示，過去基金會舉辦遠東建築獎與相關活動，未來希望能在人文藝術和教育方面舉辦更多活動。國際扶輪3481地區總監黃桂香則表示，希望透過學校、社區和政府一起努力，「讓未來的孩子都看不到眼鏡」。

昨天在台北遠東通訊園區香榭大道舉辦的「兒童護眼彩繪活動」，邀請對象為新北市國小中高年級學生為主，但也開放家庭同樂組，讓家長與孩子可以一起同樂。共計吸引56隊逾500人參加，分六大組，每組首獎獎金1萬元、第二名6000元、第三名3000元。民安國小校長王健旺表示，此次作品深具想像力和創意力，評審過程「壓力很大」。

評審團共五人。評審長為新北市藝術輔導團召集人王健旺，還有台師大美術系助理教授林福全、新北市板橋區中山國小校長陳學添、新北市藝術輔導團專輔張琬湄、新北市裕民國小藝術老師邱雪萍。每組隊伍提供四個畫板讓參賽者彩繪塗鴉，空白部分可自由發揮創意。

王健旺表示，評審過程發現孩子創意爆發。除了原本設定的新北知名景點為底圖之外，也把珍珠奶茶、小籠包等台灣特色小吃一起放進畫裡，還有孩子將蒙德里安等藝術家的畫風融入其中。有一組將四幅畫作分別以春夏秋冬四季區分畫風，已有畫家風範。