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回響／感謝大體老師 輔大打造安息之所

聯合報／ 記者王燕華王慧瑛／連線報導
輔仁大學醫學院3年多前發起「為大體老師找個家」計畫，位在新北三峽三德天主教公墓的新家本月19日啟用，預計可用20年，為奉獻醫學教育的大體老師打造安息之所。圖／輔仁大學醫學院提供
輔仁大學醫學院3年多前發起「為大體老師找個家」計畫，位在新北三峽三德天主教公墓的新家本月19日啟用，預計可用20年，為奉獻醫學教育的大體老師打造安息之所。圖／輔仁大學醫學院提供

醫學院大體老師資源得來不易，慈濟大學、輔仁大學善用教友力量爭取更多認同，也感動非教友響應，輔大發起「為大體老師找個家」，醫學院長葉炳強表示，「善待每一位大體老師，讓善緣延伸」，大體老師不是教具，是有血有肉的指導者，醫科生、學校必須用心處理每個環節，才能感動更多人

輔仁大學醫學院長葉炳強三年多前發起「為大體老師找個家」計畫，獲二四○○人響應，募得二千萬善款，位在新北三峽三德天主教公墓的新家於本月十九日啟用，預計可用廿年，為奉獻醫學教育的大體老師打造安息之所。

慈濟大學模擬醫學中心主任曾國藩表示，廿九年前開始勸募時，沒有前例可循，絕大部分民眾難以接受「家人遺體任人切割」。證嚴法師在志工晨會分享「無語良師」生平點滴，傳達「生命只有使用權，沒有所有權」想法，慈濟人發心響應，逐步擴大效應。

透過將心比心處理流程，讓家屬在捐出親人大體時感受溫暖。另成立關懷網絡，遺體處理小組人員全天候待命，每通電話不漏接，志工即刻關懷，安排遺體八小時內從台灣各地運抵慈濟大學。慈濟大學簽署累計四萬二千多人，已捐贈一二一九人，曾國藩說，「一二一九位無語良師，就是一二一九個因緣。」

醫學院 慈濟 多人

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