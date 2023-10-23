醫師公會：新冠免通報後 診所病人暴增

護理師、醫檢師等「五師」昨至凱道遊行抗議，為此，衛福部前天急邀各職類醫事人員代表，召開會議，參會的醫師公會全聯會理事長周慶明表示，新冠肺炎治療費用由公務預算支應改為健保支付，而新藥基金也是如此，勢必讓健保點值偏低問題更加惡化，基層診所經營更為困難。

衛福部三月廿日宣布，新冠肺炎輕症患者免通報後，基層診所收治確診者、長新冠人數暴增，經統計，今年五、六月超過一百萬人次因這兩項原因就醫，周慶明說，「這還是低估的數字」，往年五月為基層醫療淡季，但人數卻暴增，造成健保點值下降。

此外，原本採公務預算的百億規模癌症新藥基金，日前衛福部長薛瑞元急踩煞車，明年度由健保總額編列六十億元，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，若新藥基金不能獨立於健保之外，即無法達到健保署承諾「基金獨立運作」。

西醫基層今年第一季健保點值為零點九以上，第二季健保平均點值降至零點八七，浮動點值低為○點八，新光醫院副院長洪子仁說，若要補足今年第一、第二季醫院健保浮動點值至○點九，需撥補一六○億元，政府應提供更多挹注。

對此，衛福部長薛瑞元說，將持續與醫院代表討論健保點值，設置相關經費撥補健保總額，最後金額仍尚待核定。