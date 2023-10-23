聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫師公會：新冠免通報後 診所病人暴增

聯合報／ 記者沈能元林琮恩／台北報導
新冠肺炎輕症患者免通報後，新冠疫情持續上升，上周在境外移入檢出首例BA.2.86。示意圖。聯合報系資料照
新冠肺炎輕症患者免通報後，新冠疫情持續上升，上周在境外移入檢出首例BA.2.86。示意圖。聯合報系資料照

護理師、醫檢師等「五師」昨至凱道遊行抗議，為此，衛福部前天急邀各職類醫事人員代表，召開會議，參會的醫師公會全聯會理事長周慶明表示，新冠肺炎治療費用由公務預算支應改為健保支付，而新藥基金也是如此，勢必讓健保點值偏低問題更加惡化，基層診所經營更為困難。

衛福部三月廿日宣布，新冠肺炎輕症患者免通報後，基層診所收治確診者、長新冠人數暴增，經統計，今年五、六月超過一百萬人次因這兩項原因就醫，周慶明說，「這還是低估的數字」，往年五月為基層醫療淡季，但人數卻暴增，造成健保點值下降。

此外，原本採公務預算的百億規模癌症新藥基金，日前衛福部長薛瑞元急踩煞車，明年度由健保總額編列六十億元，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，若新藥基金不能獨立於健保之外，即無法達到健保署承諾「基金獨立運作」。

西醫基層今年第一季健保點值為零點九以上，第二季健保平均點值降至零點八七，浮動點值低為○點八，新光醫院副院長洪子仁說，若要補足今年第一、第二季醫院健保浮動點值至○點九，需撥補一六○億元，政府應提供更多挹注。

對此，衛福部長薛瑞元說，將持續與醫院代表討論健保點值，設置相關經費撥補健保總額，最後金額仍尚待核定。

健保 衛福部 新冠肺炎

延伸閱讀

護理要求全面加薪！ 薛瑞元：夜班加給4至5成 最快1月上路

嗆柯文哲敢執行安樂死嗎？ 薛瑞元：他不敢，反正他也選不上

高端互槓！北市反酸薛瑞元：難道不怕被稱「高端推銷員」？

醫奉33／薛瑞元：本國籍得主增、醫療人員從受助變助人

相關新聞

醫護抗議地獄職場 怒吼「沒有明天」

台灣醫療工會聯合會昨天發起「醫療勞權大遊行」，逾廿醫事相關工會、五百多人走上街頭，搭配血淋淋的萬聖節裝扮，諷刺醫療現場有...

醫師公會：新冠免通報後 診所病人暴增

護理師、醫檢師等「五師」昨至凱道遊行抗議，為此，衛福部前天急邀各職類醫事人員代表，召開會議，參會的醫師公會全聯會理事長周...

回響／感謝大體老師 輔大打造安息之所

醫學院大體老師資源得來不易，慈濟大學、輔仁大學善用教友力量爭取更多認同，也感動非教友響應，輔大發起「為大體老師找個家」，...

護眼彩繪 搶救兒童惡視力

新北市政府教育局與衛生局為了促進新北市學童視力健康，結合遠東集團徐元智先生紀念基金會、亞東醫院、亞東科技大學及陽明交通大...

黃牛票505案罰0起 北市嘆執行困難

揮別疫情，演唱會經濟正熱，台北流行音樂中心、小巨蛋活動滿檔，「黃牛」嗅到商機，台北市議員洪琬臻說，中央為遏止黃牛祭出重罰...

用藝術護眼！新北兒童護眼彩繪 梵谷、珍珠奶茶入畫

藝術也可以護眼！新北市政府教育局與衛生局為了促進新北市學童視力健康，結合遠東集團徐元智先生紀念基金會、亞東醫院、亞東科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。