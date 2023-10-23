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法式巨星音樂劇 台北加開一場

聯合報／ 本報訊

時隔十九年，「鐘樓怪人」台灣首演的七位黃金卡司，將重返台灣舞台舉辦「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」，由於樂迷反應熱烈，主辦單位與國外團隊緊急協商後，確定於台北國家音樂廳加開一場。

法語音樂劇在八○年代如旋風般地崛起，台灣也在這股法語音樂劇風潮下引進多部作品，二○○五年引進首部法文音樂劇「鐘樓怪人」，創造場場完售好成績。此次「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」，經典呈現台灣樂迷熟悉的法文音樂劇包括「鐘樓怪人《大教堂時代》」，法文版「悲慘世界」也在此次曲目中，為觀眾帶來精采可期的音樂盛宴。

「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」演出時間為二○二四年二月十七日下午與晚上於台北國家音樂廳演出兩場，二月十八日移師台中國家歌劇院大劇院，udn售票網（https://reurl.cc/edkXvm）早鳥期間指定票區享最低八五折購票優惠。

音樂劇 演唱會

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