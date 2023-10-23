珍奶、梵谷入畫 孩子創意爆發

昨天在台北遠東通訊園區香榭大道舉辦的「兒童護眼彩繪活動」，邀請對象為新北市國小中高年級學生為主，也開放家庭同樂組，讓家長與孩子可以一起同樂，共吸引五十六隊逾五百人參加，分六大組，每組首獎獎金一萬元、第二名六千元、第三名三千元。新北市藝術輔導團召集人王健旺表示，此次作品深具想像力和創意力，評審過程「壓力很大」。

五名評審團成員包含評審長為新北市藝術輔導團召集人王健旺，及台師大美術系助理教授林福全、新北市板橋區中山國小校長陳學添、新北市藝術輔導團專輔張琬湄、新北市裕民國小藝術老師邱雪萍。每組隊伍提供四個畫板讓參賽者彩繪塗鴉，空白部分可自由發揮創意。

王健旺表示，評審過程發現孩子創意爆發，除原本設定的新北知名景點為底圖之外，也把珍珠奶茶、小籠包等台灣特色小吃一起放進畫裡，還有孩子將蒙德里安等藝術家的畫風融入其中；有一組參賽者將四幅畫作，分別以春夏秋冬四季區分畫風，已有畫家風範。

獲得國小高年級組第一名的「鶯歌國小ＹＫＥＳ隊」，在塗鴉中放上好幾個大眼睛，除了意象突出，也貼切「護眼」主題。獲得第二名的「板橋國小第一隊」，在新北市地標女王頭的畫作中融入梵谷「星夜」的漩渦意象，讓人眼睛一亮。第三名的「板橋國小第三隊」，四張畫作呈現不同風格，包括塗鴉風、飽和風等。指導老師徐老師表示，參賽前團隊已在學校先打好草稿和練習、團隊成員彼此分工合作，他認為這次的戶外彩繪是一次成功的藝術教育。