護眼彩繪 搶救兒童惡視力

新北市政府教育局與衛生局為了促進新北市學童視力健康，結合遠東集團徐元智先生紀念基金會、亞東醫院、亞東科技大學及陽明交通大學，二○二一年起共同攜手推出「我一起刪惡視力五一七三二四○」系列活動。昨天在台北遠東通訊園區舉辦「兒童護眼彩繪活動」，吸引數百位國小學生與家長、老師參加，一邊彩繪、一邊吸收護眼知識。

擔任彩繪活動評審的新北市教育局副局長歐人豪表示，這三年受疫情與線上教學影響，全國國小學童裸視視力不良率提高百分之○點七四，新北市國小學童裸視不良率僅提高百分之○點一，相較全國成長趨緩，有賴家長與學校一同努力。

歐人豪表示，根據科學研究，孩子每周多一個小時的戶外活動，可以減少百分之二近視產生的機率，希望藉這次戶外彩繪活動，引領國小學生保護眼睛。

遠東集團徐元智先生紀念基金會執行長董麗貞表示，此次邀請在兒童視力保健上有豐富經驗的陽明交大特聘教授劉影梅，並結合亞東紀念醫院、亞東科技大學，國際扶輪三四八一地區以及虹牌油漆，在新北市府教育局的指導下舉辦「二○二三兒童彩繪活動」。藉由彩繪新北地標的比賽活動，鼓勵學童及家長一起到戶外作畫。

彩繪活動選在位於板橋、擁有近萬坪生態公園的台北遠東通訊園區舉辦，參與彩繪的兒童和家長在都會森林公園中作畫，可放鬆眼睛、達到護眼保健功效。

董麗貞表示，過去基金會舉辦遠東建築獎與相關活動，未來希望能在人文藝術和教育方面舉辦更多活動；國際扶輪三四八一地區總監黃桂香則表示，希望透過學校、社區和政府一起努力，「讓未來的孩子都看不到眼鏡」。