黃牛票505案罰0起 北市嘆執行困難

揮別疫情，演唱會經濟正熱，台北流行音樂中心、小巨蛋活動滿檔，「黃牛」嗅到商機，台北市議員洪琬臻說，中央為遏止黃牛祭出重罰，北市今年6至10月收到來自文化部檢舉黃牛專區分案505件，卻無開罰紀錄，難以遏止歪風。北市文化局表示，開罰黃牛必須要有明確證據，地方上執行確實有困難，只能鼓勵民眾循正規管道購票。

高雄近年大咖演唱會一場接一場，文化局長王文翠表示，市府有建立專責窗口與警察單位共同調查，目前已明確查獲44人加價轉售黃牛案件，完成調查開罰的有6人，以票面金額10倍為罰鍰計算，總金額超過30萬，其餘38件也將陸續開罰。

立法院先前三讀通過「文化創意產業發展法」修正案，增列打擊黃牛條款，明定藝文表演票券加價轉售，按票券張數，處票面金額或定價10倍至50倍罰鍰，並設「檢舉黃牛專區」提供檢舉。

洪琬臻指出，解封後各國大咖運動員、明星來台，粉絲為一睹偶像丰采花大錢買票，衍生不少黃牛、詐騙問題，前陣子韓國女BLACKPINK3月到高雄開唱，一張門票原價8800元，黃牛喊到40萬，超過45倍；韓團TXT門票原價6300元喊到131萬元，其他還有陳奕迅演唱會票價5800元，黃牛票賣4萬2千元等。

洪琬臻說，北市府從修法至今收到505件來自文化部分案，至今卻沒有任何開罰記錄，質疑市府查太慢根本是為黃牛護航。

文化局長蔡詩萍坦言，地方執行出現困難，已向文化部反映，大多都是民眾檢舉，若要開罰須有明確證據，鼓勵民眾循正規管道買票。