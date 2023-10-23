健康名人堂／健保真正危機 少子化讓財源難永續

上個月，我分析了一位醫管專家說：「沒有健保危機，只有醫療危機」的道理，但這個說法只點出了全民健保過度保障人民就醫方便性，犧牲了醫療品質與醫護人員血汗低薪與過勞的一面，卻忽視了全民健保的另一面，就是少子化危機，會讓整個健保財源基礎無法永續。

我們先來看全民健保的前世今生，今天的健保源自於十九世紀中的德國（普魯士），當時有名的鐵血首相俾斯麥，看到了社會發展過程中，人民面臨三大困境，「因病而窮、因老而窮、因失業而窮」，所以創造社會安全制度，他所建立的「疾病基金」，就是今日全民健保的祖師爺。

健保財源史 靠年輕人支撐

在亞洲，第一個實施健保的是日本（1961年），接下來是韓國（1988年），然後是我國（1995年）。一個多世紀以來，以社會保險為基礎的全民健保，都靠健康的年輕人支撐。在那個時代，醫療尚未發達，平均壽命短，老年人口不多，人口結構呈金字塔型，主要財源可以靠廣大的年輕人，並以薪資稅為基礎就可照顧相對少數的退休老年族群。

到了21世紀 醫療延長壽命

到了廿一世紀，各種新藥及醫療科技，讓過去的絕症，例如：世紀黑死病愛滋病、B肝、C肝，甚至是癌症，都可以根治或變成慢性病；此外，許多新醫療科技不但延長了壽命，也增進了生活品質，例如：人工水晶體、人工關節、心臟支架，各種微創手術以及超音波、內視鏡、CT、MRI等新型診斷工具。

因此，醫療費用大幅成長，高於經濟成長，更高於薪資成長；加上少子化，人口結構改變，戰後嬰兒潮（1945年至1964年出生）成為許多先進國家人口最多的一代，包括台灣在內。所以靠年輕人薪資稅為主要財源的全民健保，當然不具永續經營的基礎，這是我國健保真正的危機。

向日本借鏡 用稅收補不足

但是，這個「財務危機」只是收入來源的結構性問題，主政者想通了就可以解決，日本就是在2009年全球金融危機時，改用稅收來補健保收入之不足，從此，揮別年年收支短絀的問題。

所以，錢從來不是問題，是大家不願意出錢才是問題！為什麼國人不願意替健保出錢？原因很簡單，因為「別人用健保看病很浪費」，這個數據從廿幾年前第一次調查「是誰在浪費健保資源？」開始，每次結果都類似，這個「別人」，大約占了全體國民八至九成，自健保開辦以來，浪費的議題永遠高居輿論首位。

因此，政府不分黨派都視調高健保費率為畏途，同時，只要任何在位者敢提出漲價的主張，朝野立委立刻群起撻伐；代表消費者、付費者的全民健保委員會委員，也用盡力氣替民眾省錢，不知道全民健保的真正價值在於以全體國民力量，共同承擔疾病風險，並以單一保險人的強大議價能力，替民眾買到方便而質優的「醫療照護」，增進全民健康。

因此，給全民健保足夠財源，並隨著新醫療科技的進步以及人口老化的程度，每年適度調整才是健保永續經營王道（宏碁創辦人施振榮先生用語）。不走正道，不給足夠資源給健保，並用總額框住，將財務風險完全轉嫁給醫療院所，這才是健保真正的危機。