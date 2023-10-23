健康你我他／她一聲「加油喔」 我走過死亡幽谷

如果不是中國醫藥大學附設醫院風濕免疫科張詩欣醫師，此刻的我不知是否還活著。

107年底，人生第一次到歐洲旅行，返台時不見喜悅，卻是舉步維艱，疲倦、怕冷、口腔潰瘍，眼睛也漸漸布滿血絲。到眼科就醫發現是鞏膜炎，屬於自體免疫疾病，需至大醫院檢查。經友人推薦看中國附醫張詩欣醫師門診。

當時我走幾步便喘，小腿長紅疹，腹部冒疱疹，張醫師建議須立即住院治療。但我不知疾病的嚴重性，還想著完成社團事務交接再入院，幸經張醫師多次來電，不停催促盡快入院治療，否則有生命危險。

住院後，診斷為罕見的多血管炎，腎功能已損傷一半，再慢一步可能需洗腎，嚴重貧血已瀕臨輸血邊緣。經大劑量類固醇及免疫制劑治療後，才感覺輕鬆，能重新好好呼吸。

但我又恐懼需終身服藥，焦慮地問醫師藥要吃多久，以後可不可以不用吃？她沒有直接地否定，只是有信心地說，「有機會喔！」給了我很大的希望。經過張醫師細心謹慎、積極地逐步減藥，兩年後我和類固醇說再見，至今年第五年只剩每周三顆的生物制劑，氣色體力也漸恢復以往。

現在的我，已能開心的遊山玩水，這都要感謝張醫師一路走來的支持和鼓勵，她一聲親切的「加油喔！」讓我充滿希望，走過荊棘，勇敢地迎接疾病的挑戰。