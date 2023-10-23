夕陽無限好 健康老去3心法

「向晚意不適，驅車登古原。夕陽無限好，只是近黃昏。」是李商隱的「登樂遊原」詩作。這天的傍晚時分，李商隱有些不開心，他駕車出門透氣吹風，到了當時的名勝「樂遊原」。在那兒，他看到了美麗的夕陽餘暉，讚嘆美好之餘，卻帶著些許感傷，感嘆著這些美景，轉眼之間將要消逝。

許多人把「夕陽」時分比喻成老年人生，似乎帶著一去不回頭的感傷。然而，如同太陽升落，人生也有必然的「生老病死」。人人都將面對老化，如何讓長者健健康康地老化，幾個心法可以相互提醒：吃得好、睡得好、動得好。

1.吃得好：隨年紀增長，身體需要更穩定的營養來支持正常運作。

長者的飲食，要把握「吃得下、吃得夠、吃得對」原則，選擇食材質地外，用各種烹調方式讓食物軟化，以幫助咀嚼吞嚥「下」去。

除了慢性疾病與特殊情形外，長者能吃盡量吃，務必要足「夠」；均衡攝取6大類食物，滿足日常所需營養，可加點天然調味料增添風味，這樣就對了。

2.睡得好：建立良好睡眠相關習慣，讓神經能好好休息也很重要。

長者睡眠中，最重要的是躺床和起床的時間要盡量規律，白天午休或躺在床上的時間愈少愈好。

因為半夜會起來上廁所，長者房間應有小夜燈，避免因光線不足而跌倒；睡前不喝含咖啡因飲料，也要避免喝酒，睡前飲酒易早醒、淺眠、多夢，半夜醒來又睡不回去。

3.動得好：活動可以維持神經與免疫系統，有活動比沒有活動好。

長者從事任何活動都可以維持健康，因此不需要強求一定要做什麼，要以「可以完成」的活動作為首要目標，做一些容易做的甩甩手、拉拉筋、有氧活動都很好，就算只有活動幾分鐘也很好。

有活動、有運動，不會有過重的負擔與壓力，甚至可以樂在其中，那就是最棒的活動。

「夕陽無限好，不愁近黃昏。」我們不需要因為黃昏而感傷，若能一同健康老化，我們看到的是，長者最美最燦爛的當下。