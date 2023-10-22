護理師「五心級」服務 腦血管疾病防治基金會表揚讚許

腦血管疾病防治基金會一向關注護理師福祉，肯定護理人員日夜照護促進病人康復的努力和辛勞。2012年起，基金會每年舉辦全國優秀護理人員表揚活動，截至2018年已有近千位護理人員接受表揚，包括偏鄉離島的優秀護理人員。腦血管疾病防治基金會董事長高明見說，新冠肺炎疫情期間，護理師發揮愛心、耐心、關心、用心及仁心的五心級服務，奉獻於防疫照顧的第一線。

高明見說，新冠疫情於2020年至2022年，三年來分別於南區、中區及北區辦理防疫護理人員感恩活動，感謝她們守護全民健康的犠牲與奉獻，今年新冠肺疫情明顯趨緩，逐漸恢復正常生活。

腦血管疾病防治基金會今舉辦全國性優秀護理人員表揚活動，主題為「新世紀．心起點」，代表全民順利度過新冠病毒的肆虐，迎接一個全新的世紀，經中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣護理學會及基金會的審慎評估後，共有135名優秀護理人員獲獎。高明見期勉所有的護理人員，持續為守護全民健康而努力。

高明見指出，今天全國性優秀護理人員表揚活動，包括在偏鄉離島地區服務等護理人員，由全國各地120多個公私立醫療單位推薦，人數達近400名護理師，令人感動，而護理師在各自職場上，發揮專業，力求提升更完善的照護品質。