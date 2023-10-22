瑠公民生新村被迫搬家...斥居住正義蕩然無存 農水署說話了

居住在台北市民生東路四段，位於精華地段、面積約800多坪的瑠公民生新村住戶指控，農田水利署以海砂屋耐震度不足為由通知租約不續約，質疑看上龐大開發利益，批評居住正義蕩然無存。農水署回應，是依據土木技師公會的建築物耐震能力評估報告，來辦理危老拆除，目前無開發計畫，強調沒有圖利任何廠商或民眾。

抗議住戶表示，40幾年前他們原住在忠孝東路sogo旁，時任行政院長的蔣經國拍板他們搬到現址，當時政府承諾至少可住50年以上，但農田水利會被收歸國有後，去年3月起就要求住戶搬離，並提告不搬遷的住戶，不少人不堪其擾只能搬走，目前剩19戶、約上百名住戶，質疑是看上龐大開發利益，痛斥政府居住正義蕩然無存。

農水署副署長陳衍源表示，瑠公處依據行政院核定的「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，在2021年11月委託台灣省土木技師公會辦理建築物耐震能力詳細評估工作，並由第三方單位社團台中市土木技師公會審查該結果報告，發現民生新村建物的氯離子含量偏高，屬海砂屋，耐震能力明顯不足，且已使用42年，建議應拆除，瑠公處為顧及民眾生命安全考量，才擬辦理民生新村社區建物拆除。

陳衍源進一步說明，民生新村住戶共82戶，租賃契約長期以來都是為一年一簽，未曾約定可續住50年。瑠公處於去年3月1日通知承租人，為維護生命財產及公共安全，去年底租期屆滿後不再辦理續約。

陳衍源指出，為協助承租戶安置，瑠公處先前有調查不願搬遷的承租人是否符合可協助安置資格，經查尚無承租人回復有符合可安置的情形，另外，瑠公處也已將台北市、新北市社會住宅招租訊息轉知承租戶參考運用。

農水署表示，瑠公處先前已展延房屋點交期限至今年2月18日止，截至目前僅餘20戶承租人未辦理點交，皆已進入司法程序辦理，目前部分訴訟案業經法官認同農水署所提理由，一審判決均勝訴。

農水署呼籲，民生新村社區建物的拆除，是考量原承租戶及附近居民生命財產、公共安全，並已積極與原承租人溝通協調，於合法範圍減輕其搬遷負擔，拆除後並無任何土地開發計畫，處理過程均合法、合理、合情，請原承租戶儘速依據租賃契約規定搬遷，以保障生命財產及公共安全。