一張圖看天氣！周四前暖熱 這日變天轉濕涼高溫跌5度

未來一周天氣，中央氣象署指出，明天東北季風減弱，北部高溫上看29度、中南部31度，略感悶熱，周四前天氣稍回暖，大致穩定。周五起，東北季風又增強，雨多雲增，再度轉濕涼，北部高溫降至24度、中南部降至30度以下。

中央氣象署預報員張承傳指出，明天東北季風減弱，早晚仍稍涼，北部多雲，氣溫約21至29度；中南部晴到多雲，氣溫22至31度，中午略感悶熱，夜晚清晨能見度較低；南部地區及中部山區午後對流發展，有短暫陣雨；東半部、恆春半島局部短暫雨，氣溫約22至28度。

周二至周四，天氣大致穩定，各地多雲到晴，僅東半部零星雨；南部地區及中部山區午後對流發展，有短暫陣雨；各地白天高溫普遍回升至28至31度，中午略感悶熱，中南部夜晚及清晨能見度較低。