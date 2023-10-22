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長榮城市馬拉松2.4萬人開跑 曹純玉獎留台灣女子五連霸

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
2023長榮航空城市觀光馬拉松在總統府前廣場開跑，共吸引42國、逾2萬4000名海內外跑者共襄盛舉。圖／長榮提供
2023長榮航空城市觀光馬拉松在總統府前廣場開跑，共吸引42國、逾2萬4000名海內外跑者共襄盛舉。圖／長榮提供

「2023長榮航空城市觀光馬拉松」今天在總統府前廣場開跑，共吸引42國、逾2萬4000名海內外跑者共襄盛舉，其中包含2000名海外跑者參賽。台灣選手曹純玉為台灣首位完賽亞運全程馬拉松賽事女子選手，以1小時18分30秒成績，將21公里女子冠軍留在台灣，完成長榮航空城市觀光馬拉松21公里女子組五連霸霸主。

長榮航空指出，全、半程馬拉松及10公里組皆從總統府前廣場起跑，賽道沿經過中正紀念堂、華山文創園區、花博公園、林安泰古厝民俗文物館等著名台北景點，最後再跑到大佳河濱公園。闔家歡樂的3公里組的起、終點皆在大佳河濱公園。

長榮航空表示，今年賽事不只集結國內優秀跑者，海外跑者也搶先衝線，全程馬拉松男、女組冠軍分別由來自肯亞的David（2小時24分18秒）和澳洲的Fien（2小時49分06秒）拿下。泰國長跑精英選手NATTAWUT INNUM 與孿生兄弟NATTAWAT INNUM，手牽手以兩分之差（1小時09分16秒與1小時11分05秒）攻下21公里男子組冠亞軍寶座。「香港最速情侶檔」黃啓樂和羅映潮聯手以31分54秒和35分59秒的成績拿下10公里組男、女冠軍。

另外，10公里「幼苗組」男子冠軍為13歲李簡念宸，以36分26秒的成績衝線，同時也是10公里組第10名；女子組冠軍由14歲的林采頡以40分30秒摘下，位居女子10公里總排名第3名。

長榮航空表示，參賽跑者每跑1公里，就可獲贈長榮航空無限萬哩遊哩程100哩，另準備歐美澳、亞洲區國際線不限航點經濟艙機票共10張、立榮航空國內線機票共20張，以及長汎假期所提供的萬元抵用券共3名。

長榮航空指出，今年分別與溫哥華馬拉松、青森櫻花馬拉松、花卷半程馬拉松、布里斯本馬拉松、澳洲陽光海岸馬拉松等賽事合作，歡迎更多國際友人來台參與長榮馬拉松盛會，期待長榮航空城市觀光馬拉松跑友，能搭乘長榮航空參加海外馬拉松賽事，同時也邀請跑者明年再參加2024年長榮航空城市觀光馬拉松，一起「台北起跑，飛向世界」。

長榮航空孫嘉明總經理（中）將獎金及飛機模型頒予全程馬拉松男、女組冠軍肯亞的David及澳洲的Fien。圖／長榮提供
長榮航空孫嘉明總經理（中）將獎金及飛機模型頒予全程馬拉松男、女組冠軍肯亞的David及澳洲的Fien。圖／長榮提供
台灣女子馬拉松好手曹純玉將冠軍留在台灣，成功五連霸半程馬拉松女子組。圖／長榮提供
台灣女子馬拉松好手曹純玉將冠軍留在台灣，成功五連霸半程馬拉松女子組。圖／長榮提供

馬拉松 長榮

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