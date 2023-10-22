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兒科醫師逐漸消失？專業醫指6難處 坦言：收入是各科別最少

聯合新聞網／ 綜合報導
近年，台灣小兒科醫生人數減少，讓醫生巫漢盟無奈坦言「小兒科醫師的確需要面對許多難處」，非新聞當事者。示意圖／ingimage
近年，台灣小兒科醫生人數減少，讓醫生巫漢盟無奈坦言「小兒科醫師的確需要面對許多難處」，非新聞當事者。示意圖／ingimage

近年小兒科醫師招募困難，據2018至2022年衛福部統計專科醫師核准給證人數，兒科已從135人降至126人。小兒科醫生巫漢盟表示，近年不少選小兒科的醫學生也減少，許多主治醫師甚至開始輪流值班，讓他無奈坦言「小兒科醫師的確需要面對許多難處」。

對此，醫生巫漢盟分享六項小兒科醫生面臨的難處，他透露，小兒科病人常常無法主動走入診間，許多病患都以為看醫生就要打針，使醫生們光等病人走進診間，就需花上一段時間。

儘管小朋友好不容易進入診所後，卻經常難以主動與準確地描述自己的不舒服。巫漢盟指出，雖然家屬會在一旁幫忙解釋病程，但內容卻未必清楚，而病患若在一旁哭鬧的話，醫生就必須趁病人哭泣的空檔，趕緊向家人解釋與說明病因。

巫漢盟說明，小兒科病患經常無法配合檢查，光是一般理學檢查，便有可能不斷扭動與哭鬧，若想進一步做篩檢與抽血，往往會耗費大量時間與人力。他解釋，因為台灣出生率逐漸降低，加上以上幾種原因影響醫師看診速度，讓他們通常沒辦法靠衝量以增加收入，無奈坦言「收入一直都是各科別醫生裡敬陪末座的…」。

不過，巫漢盟也強調小兒科醫生還是有快樂的地方，像是看見小朋友的萌樣，或是病患恢復健康的笑容，都讓他感到很窩心與快樂。文章最後，他也呼籲家長「爸媽們想找到適合寶寶的小兒科醫師可能會越來越困難，所以從現在起，請大家好好對待孩子的小兒科醫生唷！」

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