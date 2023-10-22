「可可追溯計畫」是什麼？一舉創造農民、業者、顧客、友善環境的多贏價值

近年永續環保意識越來越強烈，不只有公平貿易咖啡，同樣生產在熱帶的可可，其實也有創造農民、業者、消費者、友善環境多贏的「可可追溯計畫」在全球多個國家推行中。此次實際走訪可可追溯計畫的發源地越南，一探當地可可產業的進化歷程。

可可追溯計畫是由世界最大烘焙原料商之一「焙樂道」的越南總經理、同時也是可可追溯計畫創辦人Gricha Safarian發起。2008年，Gricha Safarian發現越南可可的潛力，可惜的是，大多數農民不知道如何正確發酵出優質的可可豆，因此讓他萌生制定可可追溯計劃的念頭。2008年從越南率先開始實行可可追溯計畫，從開始實行到運作上軌道大約需要1～2年的時間，目前另已推行到墨西哥、喀麥隆、象牙海岸、烏干達、巴布亞新幾內亞、菲律賓，共7個合作國家。

目前越南檳知共有276名農民、全越南約有超過1,600名農民加入可可追溯計畫，每年提供焙樂道比利時總部約800噸可可膏，相當於約1,500噸調溫巧克力，製作成貝可拉產地精選系列單一產區巧克力。雖然越南並非焙樂道集團目前最大的生產基地，但大部分的創新計畫都是在越南有了原型和開發，再發展至其他國家。

可可追溯計畫為焙樂道直接在可可樹栽種產地與當地可可農契作，組成可可醫生團隊，提供專業培訓、教導農民種植技巧，每2個月巡迴一趟契作產地，討論如何避免病蟲害、教導可可農如何提升產量，平常也可隨時透過電話、視訊諮詢；另有永續團隊，針對整塊可可農地的環境進行規劃，兼顧農林、生物的多樣性，生態系平衡，達成永續環境目標，並幫助可可農創造更高的產值，同時吸引更多可可農加入計畫。

越南檳知當地的可可農Mr. Hung表示，以前本來是種榴槤、紅毛丹，但種植這2種作物需要較多人力、成本更高，在加入可可追溯計畫改種可可之後，發現不需要太多人力，只要全家人一起幫忙就可以種植，且在可可醫生的技術指導下，種植技術前後收入翻倍，且可可田還可以同時種植其他共生的經濟作物，如椰子、柚子、波羅蜜等，收入還可以再增加。

除了從源頭開始輔導農民，提升可可樹產量，焙樂道並以公平交易價收購生豆，避免農民受到剝削，亦設立「巧克力獎勵金」獨特機制，每賣出1公斤的可可追溯巧克力豆，農民將可獲得歐元10分（約新台幣4元）的回饋，每年可幫助農民增加約1～2個月收入。焙樂道也運用收益成立基金會，針對當地需求蓋學校、水塔等，用於改善民眾生活。