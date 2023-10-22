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5、6月「這病」就醫人次竟高達百萬 醫：從來沒有遇過

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5、6月「這病」就醫人次竟高達百萬 醫：從來沒有遇過

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
周慶明指出，今年第二季西醫基層健保平均點值已降至0.8791，此問題再不解決，「愈拖，問題愈大」，年底時基層診所經營會更加困難。本報資料照片
周慶明指出，今年第二季西醫基層健保平均點值已降至0.8791，此問題再不解決，「愈拖，問題愈大」，年底時基層診所經營會更加困難。本報資料照片

新冠肺炎疫情後，民眾就醫大增，西醫基層健保點值降低，引發基層醫界怨聲載道，而護理師、醫檢師等醫護人員也深陷薪資低、人力流失困境。台灣醫療工會聯合會今號召醫療人員至凱道遊行表達訴求，衛福部因應此遊行，昨下午邀集各職類醫事人員全國聯合會代表，召開意見交流會議。 

參與昨天會議的醫師公會全聯會理事長周慶明表示，該會議由衛福部昨天上午臨時通知，下午邀集各公會開會，並於會中分表達問題、意見。醫師公會全聯會也提出最近大眾關心的問題，包括健保點值低、護理費補貼不足及新冠肺炎治療費用等，其中新冠肺炎治療費用原由公務預算支應，但改為健保支付，若再加上新藥基金等，健保不堪負荷。

周慶明說，衛福部3月20日宣布，新冠肺炎輕症患者免通報後，基層診所收治染疫確診者人數大增，其中也包括長新冠患者，依統計資料顯示，5、6月時，此兩類就醫患者已達100萬人次，就醫人數真的太多。以往，每年5月是基層醫療的淡季，但許多基層醫師表示，今年5月從來沒有看過這麼多病人，「這樣的情形，真的沒有看過」。

同時身為基層醫師，周慶明指出，今年5、6月到診所就醫患者，每10名病人，8人都在發燒，其中許多雖然是流感患者，但新冠確診者、長新冠患者真的很多，整體西醫基層收治100多萬人次，還是低估的數字。

「衛福部願意與醫界溝通，這是很好的開始。」周慶明說，昨天會議從下午4點開始，歷經個2多小時，直至晚間6點多結束，會議中各公會團體表達意見時，十分熱烈，感覺衛福部的態度有明顯釋出善意，對相關經費可能有機會採用公務預算等方式支應，必須從新檢視及增加健保財源挹注。

周慶明指出，今年第一季，西醫基層點值還在0.9以上，但第二季健保平均點值已降至0.8791，浮動點值更低為0.81左右，此問題再不解決，「愈拖，問題愈大」，年底時基層診所經營會更加困難。

新冠肺炎 患者 健保

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