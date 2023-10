支持性別平權不能光說不練！Gap七度走上街頭 邀木星、大鶴同行

不同於歐美地區以6月訂為Pride Month(同志驕傲月),台灣因為行之有年,也是亞洲最大的同志遊行都在10月,因此不少品牌們都會因應在地文化而改變,但沒有什麼比身體力行挺平權更重要的了。向來重視性別友善議題Gap就即將第七度參與活動,除了推出年度限量彩虹紀念T恤,10月28日遊行當天,還會找來Youtuber木星、藝人大鶴一起同行。

Gap今年以「CELEBRATING LOVE ALL WAYS」為口號,強調尊重人的共通性與差異性,因為任何形式的愛都是值得被慶祝的,並同時推出年度限量彩虹紀念T恤,期望持續透過實際行動延續這份關愛。遊行當天Gap更將邀請活動大使木星、大鶴一起上街遊行,這也是品牌第七度參與。為表達對性別平權的支持,彩虹紀念T恤,於Gap經典Logo中加入11色彩虹,除了保留原本的6色,加上了代表有色人種的黑色、棕色,以及代表跨性別族群的淺藍、粉紅與白色,象徵愛是不分國界、人種、膚色和性別。

Gap年度限量彩虹紀念T恤,899元。圖/Gap提供

而巴西人字拖品牌Havaianas哈瓦仕不落人後參與由台北市政府觀光傳播局所主導的「2023 Color Taipei」活動,成為官方合作的性別友善店家之一,並推出的Pride系列產品。Havaianas均以品牌經典Top及Slim系列鞋款版型為基礎,且透過翻玩象徵平權之愛的六色彩虹旗幟以及「Love is love」字樣,凸顯「proud to walk freely with you」口號。而且Pride系列年度7%銷售淨利,亦將捐贈予國際非政府組織ALL OUT,用於資助旗下推行的各項LGBTQIA+族群平權活動。

哈瓦仕Top Pride Allover拖鞋,1,350元。圖/Havaianas提供

哈瓦仕Slim Pride II拖鞋,1,250元。圖/Havaianas提供

哈瓦仕Top Pride拖鞋,1,150元。圖/Havaianas提供