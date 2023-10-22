支持性別平權不能光說不練！Gap七度走上街頭 邀木星、大鶴同行

不同於歐美地區以6月訂為Pride Month（同志驕傲月），台灣因為行之有年，也是亞洲最大的同志遊行都在10月，因此不少品牌們都會因應在地文化而改變，但沒有什麼比身體力行挺平權更重要的了。向來重視性別友善議題Gap就即將第七度參與活動，除了推出年度限量彩虹紀念T恤，10月28日遊行當天，還會找來Youtuber木星、藝人大鶴一起同行。

Gap今年以「CELEBRATING LOVE ALL WAYS」為口號，強調尊重人的共通性與差異性，因為任何形式的愛都是值得被慶祝的，並同時推出年度限量彩虹紀念T恤，期望持續透過實際行動延續這份關愛。遊行當天Gap更將邀請活動大使木星、大鶴一起上街遊行，這也是品牌第七度參與。為表達對性別平權的支持，彩虹紀念T恤，於Gap經典Logo中加入11色彩虹，除了保留原本的6色，加上了代表有色人種的黑色、棕色，以及代表跨性別族群的淺藍、粉紅與白色，象徵愛是不分國界、人種、膚色和性別。

Gap年度限量彩虹紀念T恤，899元。圖／Gap提供

而巴西人字拖品牌Havaianas哈瓦仕不落人後參與由台北市政府觀光傳播局所主導的「2023 Color Taipei」活動，成為官方合作的性別友善店家之一，並推出的Pride系列產品。Havaianas均以品牌經典Top及Slim系列鞋款版型為基礎，且透過翻玩象徵平權之愛的六色彩虹旗幟以及「Love is love」字樣，凸顯「proud to walk freely with you」口號。而且Pride系列年度7％銷售淨利，亦將捐贈予國際非政府組織ALL OUT，用於資助旗下推行的各項LGBTQIA+族群平權活動。

Gap年度限量彩虹紀念T恤，899元。圖／Gap提供

哈瓦仕Top Pride Allover拖鞋，1,350元。圖／Havaianas提供

哈瓦仕Slim Pride II拖鞋，1,250元。圖／Havaianas提供

哈瓦仕Top Pride拖鞋，1,150元。圖／Havaianas提供