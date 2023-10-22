醫護累成鬼 今集結立法院門口高呼4大訴求

醫事人員在新冠疫情期間扮演非常關鍵的角色，守護國人的健康，但背後卻有許多不為人知的辛勞。今天下午包含醫師、護理師、醫檢師、治療師、放射師等第一線醫療人員，集結在立法院前舉辦「醫療勞權大遊行」，提出「人力補足，不過勞」、「安全職場，不煩惱」、「尊重專業、提升待遇」、「政府投資、救健保」四大訴求。

醫事人員離職潮不斷來襲，台灣醫療體系受到衝擊。台灣醫療工會聯合會表示，醫療人員如今已忍耐到了極點，累到變成鬼，各醫院企業工會、護理、醫檢、職能治療等產職業工會，以及醫療改革基金會、家庭照顧者總會等民間團體全都到場聲援。

台灣醫療工會聯合會指出，醫師、護理師、醫檢師、治療師、放射師等第一線醫療人員，今天下午齊聚在立法院前，舉辦醫療勞權大遊行，更邀請台灣4名總統競選陣營代表上台回應醫療人員訴求。

本次遊行提出四大訴求，第一訴求「人力補足，不過勞」，訂定合理的人力政策與法制規範、補足醫療人力，才能使醫療人員的工作量下降到合理的程度、改善過勞問題，並維持醫療產業穩定，保障醫病安全。

第二訴求「安全職場，不煩惱」，許多醫院要求醫療人員上「花花班」（早晚交錯的排班）、「八八班」（連續上班12小時），或是進行「跨科支援」（頻繁變換工作科別）。醫院藉由不合理的輪班方式，或不合理的跨單位調動，來暫時性地撐過人力不足的時期，不僅無法解決長期的人力問題，也讓新人更不願投入醫療產業。

第三訴求「尊重專業，提升待遇」，醫療人員低薪已是長期問題，醫院透過巧立名目設立各種獎金、津貼，將醫療人員的工資待遇拆得相當破碎，除規避勞健保之外，獎金金額浮動、有利醫院主管進行更多不合理的管理，亦使醫療人員感受到自己的專業未受重視。