打擊黃牛條款上路倉促？文化局難判斷 警方曝：最終裁罰數量不多

立法院先前三讀通過「文化創意產業發展法」修正案，增列打擊黃牛條款，但北市文化局受文化部分案505件，至今卻無開罰紀錄，負責承辦專員坦言，該法上路倉促，很多裁罰標準無法馬上斷定，同仁也沒有相關經驗，會更小心謹慎。過往負責承辦抓黃牛的警官也說，大多是接獲檢舉才會去釣魚，但實際法院有裁罰的案件並不多。

文化局表示，從決定修法到通過的時間很短，中央執行面上和地方政府沒有仔細討論，因此對於構不構成黃牛行為沒辦法明確判斷，從陸續收到500多個案子，有很大一部分是原購票者要轉讓，產生的額外成本，例如：郵資、手續費、周邊商品要一起賣等加價轉售狀況，前期花了很多時間與文化部討論是否違法，也因此才經過刪減至剩餘目前80案。

文化局說明，目前80案會具體調查，包含售票平台、被檢舉人資料等，這些都要向相關單位來索取，也要時間。負責承辦的專員也說，文化局同仁沒有做過這樣調查業務，也沒有因此擴編人力或增加預算，全都要靠自行摸索，因此執行時必須更加謹慎小心。

「文化創意產業發展法」修法前，民眾若檢舉黃牛出現，則是按造「社會秩序維護法」處理，曾經承辦相關案件的警官表示，過往在抓黃牛，主要是以民眾檢舉為主，接獲報案後，警方會上網釣魚加對方IG、臉書，若真的上鉤者，會視情況約面交當場查獲，並移送法院裁罰。

承辦警官坦言，抓黃牛同常要有明確有圖利事證才會開罰，過去法院裁罰案例其實也不多，若單單只是受續費、車馬費等，多個10、20元，「文創法」修法後包含演唱會、球賽票券都宜到文化局管轄，目前警方主要會遇到的就是交通車票類，但近年車票改採實名制，管制較嚴苛，遇到黃牛案件也不多。