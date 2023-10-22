「無語良師」生前牽起善緣 仁醫和兩代大體老師情同家人
醫學院大體老師資源得來不易，慈濟大學、輔仁大學善用教友力量爭取更多認同，也感動非教友響應，輔大發起「為大體老師找個家」，行政院長陳建仁也出一分力；慈大推廣大體捐贈成為品牌，國外學校也來取經。
輔仁大學醫學院長葉炳強3年多前發起「為大體老師找個家」計畫，獲2400人響應，募得約2千萬善款，位在新北三峽三德天主教公墓的新家本月19日啟用，預計可用20年，為奉獻醫學教育的大體老師打造安息之所。
葉炳強提到，輔大大體老師過去安厝台北大直天主教公墓，前年空間用罄，校方3年前啟動「為大體老師找個家」行動，獲企業家、校友甚至是昔日大體老師家屬慷慨解囊。109年10月時任輔大公共事務室新聞中心執行長的黃毓淩（筆名黃大米）率先捐出50萬，也透過在自媒體的號召力，讓更多人看見此計畫意義，力量持續擴大，目標如願達陣。
「善待每一位大體老師，才能讓善緣延伸。」葉炳強說，大體老師不是教具，是有血有肉的指導者，醫科生、學校必須用心處理每個環節，才能帶動更多人響應。
解剖課是醫師養成重要一環，慈濟大學在大體捐贈領域不僅走得早，極具人文關懷的處理流程被視為典範，常有國內外學校取經。團隊靈魂人物、慈大模擬醫學中心主任曾國藩回顧，29年前開始勸募時，沒有前例可循，與團隊秉持證嚴法師「讓生者心安、亡者靈安」精神，獲家屬支持，讓大體捐贈日益受社會肯定。
慈濟大學醫學院成立隔年、1995年起鼓勵大體捐贈，曾國藩說，當時國人對大體捐贈了解有限，在民風較保守縣市，更是無法接受「家人遺體任人切割」，親人、鄰里的流言蜚語，對有心捐贈的亡者家屬承受極大壓力。證嚴法師遂在志工晨會分享「無語良師」生平點滴，傳達「生命只有使用權，沒有所有權」想法，慈濟人發心響應，逐步擴大效應。
曾國藩說，團隊以將心比心想法設計處理流程，讓家屬在捐出親人大體時感受到溫暖。慈大成立關懷網絡，遺體處理小組人員24小時待命，每通電話不漏接，有志工即刻關懷，安排遺體8小時內從台灣各地運抵慈濟大學；只要遺體到了，曾國藩一定在現場，也有精舍常住師父助念、志工在旁協助，「讓家屬感受到他們不是一個人，這個決定是對的」。
慈大團隊周到體貼，也展現在上課前家訪、啟用典禮，及課程結束後的入殮、送靈、火化、感恩追思到入龕典禮，每個環節都傳達高度尊重，讓家屬備感窩心，至今簽署累計4萬2000人，已捐贈1219人。
「1219位無語良師，就是1219個因緣」，曾國藩說，花蓮慈濟醫院外科部主任張睿智至今仍難忘27年前就讀慈大醫學院時，大體老師「康爺爺」康純安的教導，他與康家人持續保持聯繫，畢業典禮康家人也來參加。
康家是天主教家庭，因為親身體驗無語良師對外科醫師養成相當重要，大姊康念慈也在2018年追隨父親，成為第二代捐贈者獻身醫學研究，張睿智以家屬身分全程參與人文典禮，感性向康家人說：「謝謝你們讓我成為家人」。
大體老師來源愈來愈上軌道，慈大2002年起首創模擬手術課程，提供即將實習的醫學生和年輕醫師參加，2010年起與台灣38個醫學會合作，定期辦進階模擬手術課程和工作坊，2021年加入消防員高級救護課程，已舉辦過105梯次模擬手術課程，含慈大、姊妹校及衛福部代訓的醫學生共1649人，還有來自35國共5646人次的醫師，及176人次高級救護技術員參加，慈大無償提供場地、設備及大體老師，供各國醫師、醫學生、救護員精進技術，毫不藏私。
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