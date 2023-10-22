人瑞時代 我遠距醫療延宕

台灣不只邁入「超高齡社會」，也步入「人瑞時代」，醫療需求可預期增加，不單是台灣，全球都面臨同樣課題；疫後，各國快速推動遠距醫療，美國更發展出「虛擬診所」，看診如同逛網拍，廿四小時幫助解決龐大的門診需求。只是國內遠距醫療發展卡關，衛福部預計十一月公告再放寬遠距醫療五項目。

台灣超過百歲人瑞 逾五千人

根據衛生福利部統計，台灣於一○七年正式邁入高齡社會，截至一一二年七月底，老人人口為四百二十萬人，占全國總人口的百分之十七點九六；且平均餘命持續延長，一一一年已達八十歲，今年到九月底，百歲以上人瑞有五○一一人。

人瑞時代來臨，加上新冠疫情催化遠距醫療發展，那幾個月，只要利用視訊與醫師會診，可委託親友持健保卡領取藥物，若無親友協助，還有居家送藥服務。但隨疫情趨緩，遠距醫療適用對象不斷關起大門，當全球都趁勢大力推展遠距醫療時，台灣礙於法規至今裹足難前。

放寬五類醫療對象 拖近一年

「通訊診察治療辦法」去年預告遠距醫療適用對象，從原本的急性後期照顧、住宿機構開立慢箋、家庭醫師診療需求、居家照護追蹤、國際醫療等五類，再增加擴大慢性病長期用藥、疾病末期照護、矯正機關收容照護、災害／傳染病等重大變故、行動不便照護以及其他等等，達到十類適用對象；但拖了快一年，迄今尚未完成公告。

衛福部長薛瑞元表示，基層院所對於通訊診察的開放仍有疑慮，特別是慢性病照顧開放通訊診察治療，憂慢性病患全被醫院拿下，破壞分級醫療，但已和基層溝通，預估十一月可正式公告。

基層醫療協會理事長林應然表示，穩定的慢性病患者理論上可以透過通訊診療、不需要親自到診，不穩定的患者才前往實體醫院檢查追蹤。但擔心修法後，無條件放寬慢性病患者使用通訊診療，會讓部分醫院把病患全控制在手上，疾病穩定也不下放。

美國虛擬診所科別 堪比醫院

陽交大科技法律學院院長陳鋕雄表示，國外的遠距醫療早已發展到第三方平台設置「虛擬診所」，如美國Amazon推出的Amazon Clinic，採「以虛為主、以實為輔」方式運行，是遠距醫療的全新階段，平台提供病人與醫師討論，並且與藥商合作提供藥物，虛擬診所提供的科別堪比醫學中心。

李伯璋：優先擴大偏鄉開放

健保署前署長李伯璋表示，「遠距醫療要不要擴大，端看政府有沒有積極要做。」遠距醫療應優先針對偏鄉醫療開放更多科別，慢性病照顧開放診療審查，可預期就診人次增加，得思考到人性會濫用資源，進而降低健保點值；國際積極發展各類的遠距醫療或虛擬診所等，他樂觀其成，但國人使用醫療要有使用者付費觀念，才有助於國內遠距醫療發展。