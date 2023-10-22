醫療奉獻獎／醫者浪漫旅程 4人接力傳愛

第卅三屆醫療奉獻獎，以「醫者的浪漫旅程」為題，而這趟旅程中，有四位醫奉獎個人獎得主，是承接家人、親友的醫療奉獻精神，將愛透過「接力賽」的方式，繼續綿延下去。

林逸民 接棒岳父看診卅五年

雙凸人工水晶體之父林逸民曾獲美國眼科學院院士殊榮，卻選擇在人生顛峰回台，從有「台灣眼科史懷哲」美譽的岳父陳五福手上接手眼科診所，至今已卅五年，高齡八十一歲的林逸民仍在診所看診、撰寫衛教書籍。林逸民說，他的姊夫、催生台大兒童醫院的呂鴻基是第卅一屆醫奉獎得主，昨也出席典禮祝賀。

戴嘉言 防治Ｃ肝服務廿六年

高醫副院長戴嘉言是Ｃ肝防治的先驅，與第廿七屆醫奉獎得主、桃園衛生所所長邱孟肇共同完成高雄市桃園區Ｃ肝清除，成為全台第一個消除Ｃ肝的原鄉。他秉持「病人不動、醫師動」精神，在原鄉服務廿六年，冒著座車險些跌落山溝的風險，還學會族語與患者溝通。

簡守信 花東服務超過十年

台中慈濟醫院院長簡守信獲醫奉獎特殊貢獻獎。在他之前，家族中唯一一位醫師是整形外科醫師，他便選擇走上同一科別，在花東服務超過十年，協助車禍外傷、因食檳榔導致口腔潰爛的民眾恢復外觀；也曾遠赴巴基斯坦等地協助賑災、義診。

陳恒常 追隨父親醫療傳道

埔里基督教醫院整形外科醫師陳恒常的父親陳天惠是第八屆醫奉獎得主，更是發現全台首例本土霍亂的醫師。陳恒常說，父親親自接生每位兒女，並希望他們能以醫療傳道，追隨父親精神，他五十七歲時離開醫學中心崗位，至埔里服務燒燙傷病童。