醫奉獎得主 推廣CPR 成天抱安妮

疫後護理人員離職潮、醫事人員今上街頭爭取勞權，昨是第卅三屆醫療奉獻獎頒獎典禮，首次發生衛福部長薛瑞元到典禮後半段才到場致詞的狀況；他表達慚愧說，面對醫奉奬得主，自己比不上各位對這塊土地的奉獻。立法院厚生會創會會長黃明和說，影劇界有金馬、金鐘獎，醫療奉獻獎的存在，即要讓更多醫療人員獲社會的肯定。

由立法院厚生會、聯合報系、ＴＶＢＳ合辦，衛福部指導的醫療奉獻獎，昨天頒給八位個人獎、一位特殊奉獻獎、一團體醫療奉獻獎。

賴春美：護理師應被視無價寶

花蓮縣明利國小學校護理師賴春美熱愛挑戰，執業之初在急重症病房服務，後轉至國小擔任校護，但她熱情不減，除協助學童減重、消除頭蝨，也服務社區長者，並投入原民文化傳承。她利用受獎機會向各界喊話，認為護理人員應被視為「無價之寶」。

急診醫周志中 力推心肺復甦術

醫奉奬個人獎中，周志中是唯一的急診醫師，彰化基督教醫院副院長周志中，積極推動心肺復甦術（ＣＰＲ），當遇到不明原因昏迷的患者，讓所有民眾腦中都能想起「腦中滅火器」，施行ＣＰＲ幫助救活更多人。昨授獎時，他笑稱，自己抱ＣＰＲ教學道具人偶「安妮」的時間比抱太太還長。

彭啓清、謝宏榮 致力於服務偏鄉

周志中奔走於急診，而隨身帶著裝滿儀器行李箱的牙醫師彭啓清，則是要為了偏鄉高齡長者、多重障礙者，隨時提著行囊出發，到患者家中檢查口腔、填補蛀牙，他畢生以協助無法出門就醫的身障孩童、長照老人口牙需求為志，為此毅然辭去在台北的牙醫師工作，回到缺乏牙醫的竹東開業。

家醫科醫師謝宏榮是陽明醫學院第一屆畢業生。他表示，陽明醫學院創立宗旨即為服務偏遠地區，抽籤至七股服務後，看見當地醫療需求，決心仿效史懷哲「病人在、我就在」精神，一待就是卅七年。

蔡東翰 把「簡單的事情重複做」

「困難的事情簡單做，簡單的事情重複做。」小金門軍醫院院長任內，家屬讓自己協助逝者「穿壽衣」的醫病關係，讓七賢脊椎外科醫院副院長蔡東翰踏上偏鄉服務之路，每周五往返澎湖至今已十八年，並在當地完成第一例神經外科微創手術。

玉山醫療隊 連續上山廿年服務

而獲得團體醫療奉獻獎的竹山秀傳醫院的「玉山醫療隊」隊員常常吃盡苦頭，他們要登上全台最高、海拔三四○二公尺的「排雲醫療站」，風雨無阻，連續上山廿年，服務超過五千人次的山友。