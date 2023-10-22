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減數位落差、增加可近性 遠距醫療是偏鄉主力

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
我國發展遠距醫療受限於法規，難以快速發展，國外已發展到第三方平台推出的虛擬診所。圖為偏鄉遠距醫療示意圖。本報資料照片
我國發展遠距醫療受限於法規，難以快速發展，國外已發展到第三方平台推出的虛擬診所。圖為偏鄉遠距醫療示意圖。本報資料照片

國際積極推動遠距醫療，而國內的遠距醫療目前仍有所局限，高雄醫學大學附設醫院副院長戴嘉言表示，台灣目前的遠距醫療，多用於偏鄉醫療，但「五官科」這類的科別大多需要使用特殊儀器，協助影像傳遞到執行遠距醫療的醫院，只是過去醫院難取得患者健保卡，導致難調閱病歷，直到虛擬健保卡的推動後，才減少溝通成本。

遠距醫療的發展得要持續更新，才有助於深入更多地方。戴嘉言表示，遠距醫療是目前偏鄉醫療的主力，特別是偏鄉衛生所缺乏醫師，遠距醫療更是需要推行。

健保署前署長李伯璋表示，遠距醫療發展多會遇到三大問題，取藥、付費、部分負擔，付費的部分可透過電子支付等方式改善，但取藥如果在偏鄉，恐會有困難；戴嘉言說，偏鄉的遠距醫療已經施行多年，與當地衛生所多有默契，醫師開藥前，會先與當地衛生所盤點可用藥物，也讓取藥不再是遠距醫療的限制。

而隨著網路的發展，影像傳送等通訊問題也逐漸不是阻擋醫療進入的門檻，但健保卡跟著患者，若是患者在偏鄉衛生所插健保卡，得依靠與當地衛生所人員一來一往的詢問溝通來了解患者過往的病史，雖然合作多年已累積一定默契，但仍不免增加溝通成本。

戴嘉言說，直到虛擬健保卡的推動後，才大幅改善該問題，現在則積極教育有數位落差的長者使用虛擬健保卡，增加遠距醫療的可近性。

健保卡 遠距 衛生所

延伸閱讀

遠距牛步3／偏鄉遠距醫療透過虛擬健保卡 溝通成本大減

遠距牛步2／國際快速發展 第三方虛擬診所迎新挑戰

遠距牛步1／通訊診察辦法公告倒數 慢性病盼有限度放寬

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