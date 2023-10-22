觀察站／擁強大IT能力 遠距醫療卻牛步

我國老化速度極快高居世界第一，二○二五年將邁入超高齡社會，高齡社會帶來的衝擊不只是勞動生產力，還要醫療負擔，光是多重慢性病的長者，可能擠滿醫療機構，未來就醫需求勢必增加，但在有限的資源內，滿足需求，遠距醫療成為一大解方，歐美已看準未來發展，積極推動遠距醫療，而擁有強大ＩＴ能力的台灣，卻緩步而行。

經歷新冠疫情後，國人對遠距醫療更加熟悉，衛福部去年順勢推出「通訊診察治療辦法」修正草案，研擬放寬包含慢性病、矯正機關收容照護、災害／傳染病等重大變故、行動不便照護等。然而在草案頒布後，基層醫療的疑慮鋪天蓋地而來，憂心無條件放寬慢性病使用通訊診療，恐會破壞當初健保分級醫療美意。

任何政策皆「有利有弊」，政府延宕足足近一年，至今尚未公告修訂內容，顯然對於棘手的問題，衛福部沒有足夠的能力面對，國人老化速度不等人，衛福部官員先前也相繼對外說明，台灣醫療雖在世界評比名列前茅，但照顧慢性病的能力偏弱，需要加強改善，高齡化帶來失能人口增加以及交通問題，因此遠距醫療發展必須擴充。

痛點都已經被點出，卻遲遲頒不出對策，反而熱衷於政治口水，與政治人物「鬥嘴鼓」（台語），血汗醫療的困境早已暴露超過十餘年，醫療體系仍每況愈下，台灣現在正面臨醫療的重要分叉路口，若掌權官員不用心推動政策，未來恐會造成更多悲歌。