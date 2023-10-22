聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／擁強大IT能力 遠距醫療卻牛步

聯合報／ 本報記者李青縈陳雨鑫

我國老化速度極快高居世界第一，二○二五年將邁入超高齡社會，高齡社會帶來的衝擊不只是勞動生產力，還要醫療負擔，光是多重慢性病的長者，可能擠滿醫療機構，未來就醫需求勢必增加，但在有限的資源內，滿足需求，遠距醫療成為一大解方，歐美已看準未來發展，積極推動遠距醫療，而擁有強大ＩＴ能力的台灣，卻緩步而行。

經歷新冠疫情後，國人對遠距醫療更加熟悉，衛福部去年順勢推出「通訊診察治療辦法」修正草案，研擬放寬包含慢性病、矯正機關收容照護、災害／傳染病等重大變故、行動不便照護等。然而在草案頒布後，基層醫療的疑慮鋪天蓋地而來，憂心無條件放寬慢性病使用通訊診療，恐會破壞當初健保分級醫療美意。

任何政策皆「有利有弊」，政府延宕足足近一年，至今尚未公告修訂內容，顯然對於棘手的問題，衛福部沒有足夠的能力面對，國人老化速度不等人，衛福部官員先前也相繼對外說明，台灣醫療雖在世界評比名列前茅，但照顧慢性病的能力偏弱，需要加強改善，高齡化帶來失能人口增加以及交通問題，因此遠距醫療發展必須擴充。

痛點都已經被點出，卻遲遲頒不出對策，反而熱衷於政治口水，與政治人物「鬥嘴鼓」（台語），血汗醫療的困境早已暴露超過十餘年，醫療體系仍每況愈下，台灣現在正面臨醫療的重要分叉路口，若掌權官員不用心推動政策，未來恐會造成更多悲歌。

慢性病 遠距 衛福部

延伸閱讀

遠距牛步3／偏鄉遠距醫療透過虛擬健保卡 溝通成本大減

遠距牛步1／通訊診察辦法公告倒數 慢性病盼有限度放寬

遠距牛步2／國際快速發展 第三方虛擬診所迎新挑戰

回嗆蘇貞昌！張善政：政治口水非常糟糕 蘇俊賓批蘇配合側翼

相關新聞

血汗醫療惡化 醫護今上街爭權

血汗醫療持續惡化台灣醫療體系，醫師、護理師、醫檢師、治療師、放射師等第一線醫療人員，今將上街爭取醫療勞權，醫界多年的訴求...

人瑞時代 我遠距醫療延宕

台灣不只邁入「超高齡社會」，也步入「人瑞時代」，醫療需求可預期增加，不單是台灣，全球都面臨同樣課題；疫後，各國快速推動遠...

減數位落差、增加可近性 遠距醫療是偏鄉主力

國際積極推動遠距醫療，而國內的遠距醫療目前仍有所局限，高雄醫學大學附設醫院副院長戴嘉言表示，台灣目前的遠距醫療，多用於偏...

東南亞客逆勢增 導遊供不應求

疫後國境開放滿一年，觀光逆差持續擴大，不僅接待外國客的導遊及帶團出國的領隊工作兩樣情，不同語別的導遊也有所差異。中華民國...

醫奉獎得主 推廣CPR 成天抱安妮

疫後護理人員離職潮、醫事人員今上街頭爭取勞權，昨是第卅三屆醫療奉獻獎頒獎典禮，首次發生衛福部長薛瑞元到典禮後半段才到場致...

林懷民帶池上孩子跳薪傳

二○二三池上秋收稻穗藝術節昨在台東池上鄉天堂路稻作區開演，雲門舞者先帶來「池上專屬版─天光・霞」，這支舞作是藝術總監鄭宗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。