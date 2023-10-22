林懷民帶池上孩子跳薪傳

二○二三池上秋收稻穗藝術節昨在台東池上鄉天堂路稻作區開演，雲門舞者先帶來「池上專屬版─天光・霞」，這支舞作是藝術總監鄭宗龍在疫情期間創作。專業舞者舞畢，十六名池上國中小學生進場，舞出創辦人林懷民親自手把手訓練的彩蛋版「薪傳」，贏得台下熱烈掌聲。此一創舉不論對池上或雲門、舞蹈與鄉鎮，都深具傳承意義。

今年是「池上秋收稻穗藝術節」第十五周年，也是雲門舞集五十周年。台灣好基金會與池上鄉文化藝術協會邀請雲門舞集帶來「池上專屬版─天光・霞」，除了雲門專業舞者在稻浪上飛舞，池上的國中小學生更演出近半世紀前的雲門代表作「薪傳」，實際在稻田旁跳出「耕種與豐收」，宛如從舞蹈跳進現實世界。台灣好基金會董事長柯文昌看到眼淚都掉下來，「這是給孩子最大的禮物。」

林懷民前幾天就已抵達池上，親自帶領池上的孩子跳「薪傳」。他表示，近半世紀前編這支舞時，「希望小孩都可以跳」，但編出來的版本「舞者說累死了、小孩怎麼可能跳？」沒想到孩子的成績讓專業舞者「嚇一跳」。

台灣傳統戲曲有「子弟戲」傳統。林懷民表示，此次的秋收也可視為池上的子弟戲，孩子為長輩跳舞。真正的排練只有十次，小舞者從腳痠、下雨了就不跳，到接受挑戰克服困難，不斷要求再來一次，也看到令人驚喜的成長。

「霞」是鄭宗龍在疫情期間的作品。舞者被隔離在家，鄭宗龍用視訊讓在家舞者即興演出，把舞者的動作轉化為愉悅動人的「霞」，有如清晨畫開黑暗的天光。此次來池上，他整併兩個版本，重新整理成一齣全新的「天光・霞」。舞作中有不少挑戰身體極限的動作。他表示，受困疫情讓舞者想打開身體的束縛，而「霞」則呼應池上的天光雲影。