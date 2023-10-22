聽新聞
test
0:00 / 0:00
團來了缺導遊 觀光政策走一步算一步
疫後各國喜迎國際觀光客，反觀台灣，在大陸市場尚未開放、日本客恢復緩慢的情況下，原以為能將東南亞、韓國旅客列為重點行銷客群，無奈導遊等觀光人才培育未超前部署，既無增加稀少語系考證名額，也未提前輔導新住民等相關人才投入導遊市場，觀光政策走一步算一步的陋習，又如何期待迎來觀光客的同時，已做好對等量能因應？
蔡政府新南向觀光推行多年，國內新住民人口節節攀升，根據移民署資料，截至今年八月，我國新住民人口已達五十八點七萬人，其中越南、泰國、印尼、柬埔寨及菲律賓就有十七點二萬人，加上來台交換留學的僑生，可運用人才資源眾多。
諷刺的是，疫後觀光最需要東南亞語人才時，卻出現導遊供不應求情況，凸顯台灣並非沒有資源，而是相關單位未提前培訓、加以運用。
現行規定，報考導遊得具備高中職以上學歷，評量內容除了外語，還有法規等測驗，不過新住民學歷為高中以上畢業已是少數，還得具備一定的中文測驗能力，可說有一定的難度，疫情觀光業者就多次反映希望鬆綁，卻在疫後國境開放滿一年才陸續規畫解套措施，難怪業界急跳腳。
觀光業為疫情重災戶，觀光署預計今年達六百萬人次國際觀光客，明年恢復疫情前一千兩百萬人次水準，但如今卻出現有團、無導遊可接的窘境，再加上先前旅宿業缺工問題未解，明年迎來更多旅客的同時，是否真有量能承接，恐仍備受考驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言