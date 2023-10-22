觀光署開課 輔導新住民、僑外生考導遊

蔡英文總統上任後，力推新南向政策，但疫後隨著東南亞旅客異軍突起，東南亞語別導遊卻被列為稀缺人才，供不應求。交通部觀光署直言，因過去導遊考試制度仍需要一定中文能力，並非沒有人來考，而是門檻過高，將辦理「稀少語別導遊輔導考照訓練班」，輔導具外語能力的新住民、僑外生通過考試。

觀光署表示，導遊、領隊證照的考試主管機關今年起，自考選部回歸觀光署，主要變革將採「通用制」及「專用制」雙軌並行，首場考試預計明年三月舉辦。「通用制」就如同過去的考試制度，「專用制」則須由旅行社推薦，考題較簡化，但若轉換雇主，資格就會失效，讓稀有語言人才不因中文能力，限制取得執業資格。

觀光署說，泰語、越南語等東南亞語系導遊人員數量不足，將透過「專用制」評量鼓勵、吸引已於旅行業任一定年資且具帶團意願及執業能力的從業人員投入。

觀光署表示，為讓東南亞語系旅遊人才更符市場需求，今年五月十二日公告華語導遊人員搭配稀少外語翻譯人員隨團服務國外稀少語別，另辦理「稀少語旅遊輔助人員訓練」，強化具有東南亞語言能力者的觀光旅遊知識與解說技巧。