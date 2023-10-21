外媒指「台灣健保正崩潰」北榮抗議：與原訪談差異大

美國網路媒體Vice近日推出影片，訪問多名北榮醫師，報導台灣世界級健保正崩潰議題。北榮不滿發出2點聲明，與原訪談主軸和內容差異甚大，令人錯愕，深感遺憾，已表達強烈抗議。

美國網路媒體Vice設在新加坡的亞洲總部VICE Asia近期在YouTube頻道推出「台灣世界級的健保正在崩潰」報導影片，內容長達14分鐘，片中並採訪國內醫師、病患及家屬等。

影片簡介提到，台灣擁有被視為全球最佳之一的醫療體系，採取單一保險人、政府的管理模式進行的全民健保，讓民眾根據其收入支付保費，看診時自付費用約2.50美元（約新台幣80元）。

影片中點出，國內隨著少子化、高齡化影響，為台灣健保系統增加更多壓力，並提到種種台灣醫療問題，包括薪資不足、工時太長、健保不敢漲價，種種低成本方式讓健保系統逐漸崩壞中。

由於片中分享經驗者多為台北榮總醫師，還有由北榮經營的台北市立關渡醫院院長陳亮恭。北榮為此發出2點聲明澄清，首先是日前接獲Vice公司在台灣林姓導演聯繫，基於人口高齡化對於醫療體系發展挑戰，台灣健保的模式可提供國際間參考，基於正面與公益服務，陳亮恭應允接受採訪。

第2，陳亮恭依照國際間人口高齡化趨勢所衍生的挑戰及台灣因應的相關政策方針進行說明，其中談及國內近10年來健保與醫政規劃發展作為，但未被適當呈現。最終影片卻以「台灣健保正在崩潰」為題播出，與訪談內容主軸和內容差異甚大，令人錯愕，深感遺憾。

聲明提到，雖已連繫拍攝導演，表達強烈抗議。但導演表示，專題拍攝是外包給台灣團隊，後製剪輯都在新加坡的Vice Asia進行，該影片透過英語旁白與聳動標題來吸流量，未能正確呈現受訪者原意，實為遺憾。