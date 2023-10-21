台灣人超迷信？她進房前敲門被男友笑「太蠢」 網反揪1點：把他乖乖丟掉

「寧可信其有，不可信其無」是一句家喻戶曉的俗諺，也反映台灣人對民俗信仰的依賴。近日有一位網友指出，自己和男友入住旅館時先敲門，竟被對方揶揄「愚蠢」、「迷信」，她無奈的回答對方，在桌機上面擺乖乖「根本半斤八兩」，卻被男友反駁「是工程師的幽默與制約」。於是她發文詢問網友「台灣人真的很迷信嗎」，貼文曝光後也引發熱議。

一位網友在PTT上以「台灣人真的很迷信嗎」為題發文，表示近日和男友在外過夜，自己習慣在進門前先敲門，「算是表達一種習俗跟尊重」；沒想到回程時，男友不經意聊到「台灣人的迷信」，竟將這件事拿出來舉例，揶揄「住飯店先敲門，真的是很愚蠢的迷信」。聞此，原PO則無奈反問身為工程師的另一半「為什麼要在桌機上面擺乖乖」，男友則回「放了乖乖比較沒有bug」，並向她解釋：「神佛這種東西是人的想像力，放置乖乖是工程師的幽默與制約」。好氣又好笑的原PO最後放棄和男友爭辯，不過她仍好奇的詢問網友：「大家真的有覺得台灣人很迷信嗎？我個人覺得應該還好吧」。

貼文曝光後引起不少網友的共鳴，直呼台灣人的確很迷信「三步一小廟五步一大廟的國度，你說呢？怎麼可能只有老人在拜拜而已，信仰可以讓他們免於恐懼」、「人的心靈很脆弱，需要各種儀式來安撫」、「之前跟外國人聊到關於乖乖的迷信他們覺得很好笑很可愛XD迷信和本土習俗有時很難區分，已經滲入到文化裡面了」、「台灣還有個更厲害的點是，這些東西都不受管制的，我看再二十年也沒辦法管理他們」；也有人酸原PO的男友「太雙標」，「自己廢寫一堆bug，以為乖乖可以救」、「你就把他的乖乖都丟掉，以後不准放」、「不就一堆笑女生迷星座，自己放乖乖的，真不知道哪來的優越感」。

更有人認真分析背後含意，表示「有些東西是人自己捏造出來的，為了給自己帶來一點安全感，只要這安全感是有效的，這事就不算白做」、「迷信其實沒什麼不好啊，勸人為善、渡過低潮、指引方向等都帶來正面的力量」、「男友的意思是：敲門是一種『害怕鬼存在的反應』，放乖乖則是『用心理作用鼓勵自己的行為』，前者是真的相信而害怕，後者並不相信但可以增加樂趣和信心，真的很不一樣」

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