醫奉33／薛瑞元：本國籍得主增、醫療人員從受助變助人

第33屆醫療奉獻獎頒獎典禮今舉辦，指導單位衛福部首長致詞首次延後至典禮後段。衛福部長薛瑞元表示，身為公務體系一員，常沒日沒夜工作，但比不上醫奉獎得主對土地的貢獻；本國籍醫奉獎得主愈來愈多，台灣已從接受幫助者成為助人者。

薛瑞元說，今天行程緊湊，上午有一陪同總統出席的行程，下午又與醫療人員開會，在公務體系任職，常常全年無休、假日也需工作，「不知以後會不會得醫奉獎。」即使如此，仍比不上醫奉獎得主對這片土地的貢獻。

薛瑞元表示，早期醫療奉獻獎多頒給國外來台的傳教士、神父及修女，他們將畢生經驗投入台灣偏鄉，服務有醫療需求的民眾，當時台灣確實需要外來資源協助。至今走過33年，外籍得獎者數目愈來愈少、本國得獎者逐漸增加。陽明醫學院是全台最早有公費生制度的學校，學生畢業後規定須至偏鄉服務，開啟國內醫師服務偏鄉新頁。

「台灣醫療人員除了在國內偏遠地區服務，也有能力至國際弱勢地區義診。」薛瑞元說，從過去接受援助，到現在有機會伸出援手、幫助他人，是國內醫療人員最大的改變，代表衛福部感謝得獎者，也向立院厚生會致謝，期許透過醫奉獎推動，讓社會愈來愈溫暖。