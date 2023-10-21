醫療勞權遊行前 衛福部邀公會交流承諾定期開會傾聽

台灣醫護人員長期面臨短缺困境，在COVID-19疫情後更大量流失，將上街頭抗議。衛福部今天趕在活動前夕找來21個醫事相關公會全聯會意見交流，盤整薪資、人力2問題，承諾將定期開會傾聽。

醫護勞動環境辛苦，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後缺工大爆發，陷入過勞、難以留任的惡性循環，醫護人員抗議職場地獄，醫療勞權大遊行明天登場，主打「人力補足，不過勞」、「安全職場，不煩惱」、「尊重專業、提升待遇」、「政府投資、救健保」4大訴求。

衛生福利部今天下午4時許邀集各職類醫事人員全國聯合會代表，召開意見交流會議，歷時2.5小時結束。

衛福部長薛瑞元晚間在記者會中指出，這次共邀集21個職類醫事人員全國聯合會、29名代表，包括醫師、護理、藥師等，聽取他們在執業上的困境，連動健保部分，未來可能需要更多投資。

薛瑞元表示，有些較新的職類如牙體技術師、驗光師、語言治療師、聽力師、心理師等，因人數較少而服務對象多，或發展至一定成熟度，醫療機構設置標準須通盤檢討。

他還提到，目前台灣國民健康支出（NHE）占國內生產毛額（GDP）約6%，其他OECD（經濟合作暨發展組織）成員國在計算時會納入長照經費，但台灣到去年為止都沒有，如果加上公部門長照基金支出、私部門自費項目等，占GDP比重約7.1%，雖然仍要再精算，離外界期待的8%其實沒有那麼大的差距。

衛福部次長王必勝補充說明，由於多數跟薪資、該職類的健保給付有關，還有在人力上，有些不一定是缺乏，而是與評鑑或業務相關，法規上需要進一步鬆綁等，接下來預計每年定期2到3次分組討論，好處是知道上次進度。

此外，王必勝解釋，明天要上街頭抗議的是「工」會，由醫院中的勞動者組成，不限於單一職類，對方希望在遊行後再討論，因涉及14個團體，開會時間還須協調，但預計就是下週開會。