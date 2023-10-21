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醫奉33／全台最高醫療站 玉山醫療隊員負重爬了20年

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
竹山秀傳醫院的「玉山醫療隊」今獲頒第33屆醫療奉獻獎。記者曾原信／攝影
竹山秀傳醫院的「玉山醫療隊」今獲頒第33屆醫療奉獻獎。記者曾原信／攝影

要登上全台最高、海拔3952公尺的「排雲醫療站」，竹山秀傳醫院的「玉山醫療隊」隊員常常吃盡苦頭，但歷年隊員風雨無阻，連續上山20年，共計服務5千人次以上山友，讓想一親山林芳澤的民眾，無後顧之憂。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜說，不曾想過玉山醫療隊會得到醫療奉獻獎，但這是一群人花了20年時間才能有的成果。他是玉山醫療隊創隊隊長，曾登山玉山4、50次，每周五至塔塔加準備，周六上午8時開始，要走8.5公里路程。

莊碧焜說，這數字在平地看來不特別遙遠，但在3000公尺高山上，每走一步負擔都很大，有些隊員走了10多小時也難到達。曾發生醫療人員到了山上，原先要救人的，反而變成「需要被救的人」，因缺氧需要使用氧氣筒，或直接昏倒在地。

即使登山之路困難重重，莊碧焜說，玉山醫療隊服務不會間斷，現在只有周末開診，未來希望全天候都能服務山友。台灣擁有美麗山川，除了玉山，還有雪霸等高峰，將持續推廣高山醫療，讓年輕醫學生能在高山醫療領域盡一份心力。

相關新聞：※第33屆醫奉獎／風雨無阻照顧山友20年！竹山秀傳玉山醫療隊員 每周攀玉山提供救援

https://health.udn.com/health/story/6001/7513523?from=udn-search_ch1005

玉山 山友 醫學

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