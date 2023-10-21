醫奉33／一千個星期五的缺席 蔡東翰往返離島18年

「困難的事情簡單做，簡單的事情重複做。」獲頒第33屆醫療奉獻獎，七賢脊椎外科醫院副院長蔡東翰在臉書粉專「啄木鳥醫師」寫下感言。他高中時年少輕狂，組樂團、玩音樂，還曾讓教官從警局保釋回家，當上醫師後，蔡東翰用近20年歲月付出，往返澎湖支援當地醫院，是從醫初衷不間斷地提醒。

蔡東翰表示，國防醫學院畢業時，「幸運」抽到金馬獎，開啟離島服務之路。初至位於小金門的軍醫院，發現所謂醫院竟是一處國小，外牆漆上「黃厝醫院」四個大字，一年一班是掛號室、二年三班是藥局，醫師們在教室裡擺上一張辦公桌，就這樣當作診間。當年健保才剛開辦，他從未想過台灣竟有一個地方，醫療資源如此稀缺，因此相當震撼。

「最感動的是，病人家屬在我們在病人離世後，為他們穿上壽衣。」蔡東翰說，小金門當時是很傳統的鄉下離島，有落葉歸根的觀念，長輩寧可在家善終，也不願至醫院治療。他與學長江建平等人，開始最早的「長照服務」，親赴患者家中懸掛點滴，每6小時往返一次，確認患者狀況。因為與病家關係親近，家屬讓醫師為逝去的親人穿壽衣，希望福報能迴向給醫師。

回到內湖三總服務後，蔡東翰開啟支援澎湖三總的任務，是當時島上唯一的神經外科醫師，在當地完成第一例脊椎為創手術。每周五的支援任務連續18年不曾間斷，讓他錯過無數與家人相聚的時間，他在臉書上特別感謝妻子體諒「1000個星期五的缺席」。

被問及為何能夠堅持至今？蔡東翰說，原因就在病人眼神中，「只要看過一眼，就會上癮、就會想去，而且是不間斷地去。」而他滿足離島病人對醫療渴求的方式，就是「醫師動、病人不動」。

※第33屆醫奉獎／行醫不必遠到非洲，台灣離島也值得奉獻心力！蔡東翰18年堅持每周往返澎湖看診

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