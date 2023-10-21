醫奉33／從急症護師轉任國小校護 賴春美不減熱忱

花蓮縣萬榮鄉明利國小學校護理師賴春美熱愛挑戰，執業之初在急重症病房服務，現在雖為照顧家人，而到國小擔任校護，但她以熱情不減，除在學校推動各項衛教措施，協助學童減重、消除頭蝨，也服務社區長者，並投入原民文化傳承。

賴春美說，因喜愛獨立判斷的特質，在醫院任職時選擇至急重症單位服務，轉調至國小擔任校護，是為了照顧年邁母親。服務對象雖然不同，她29年來服務熱忱不曾間斷，堅持信念與初衷，「要以護理之心來愛每個人。」

賴春美發現，偏鄉小學中有不少「小胖弟、小胖妹」，於是推動減重計畫，共為10名學童減重209公斤。除以護理專業協助病患，因自身是原住民族，她也深入在地的原住民族文化健康站，與村長、校長，架構在地導覽員計畫，取得經費活絡部落、培養在地導覽員，讓年輕人願意回鄉服務，「醫療、健康、文化，都應該傳承下去。」

難得出席頒獎典禮，賴春美藉機會向各界喊話。她表示，過去大家談論護理師，講的多是臨床護理師、居家護理師，但學校護理師也應受重視，全體護理人員應被「尊重、保護」，視為社會的「無價之寶」，而不是被忽視的一群。

頒獎人、護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜則說，有醫療工作的地方，缺少不了護理師，只要病人有需要，護理師就有存在的價值；賴春美以自身經驗向社會展現，不論身在何處，護理師都能發揮所長，照顧對象從急重症病人、學校學童，甚至社區老人，發揮十八般武藝，提升民眾健康。

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